Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (01.03.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die AIXTRON-Aktie sei nach der Präsentation eines eher verhaltenen Ausblicks auf die kommenden Monate unter Druck geraten. Für zusätzlichen Druck hätten Diskussionen über die Streichung eines LED-Schlüsselprojekts beim Kunden ams-OSRAM gesorgt. Die Aktie sollte sich in den nächsten Tagen aber wieder stabilisieren können."Der Aktionär" habe gestern bereits berichtet: AIXTRON rechne im laufenden Jahr mit langsamerem Wachstum. Für 2025 erwarte Unternehmenschef Felix Grawert dann aber wieder einen starken Erlösanstieg, "getragen durch die nächste Wachstumswelle im Bereich Leistungselektronik."Ob die Streichung eines LED-Schlüsselprojekts beim Kunden ams-OSRAM diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung mache, werde sich zeigen. Das Unternehmen habe aufgrund einer unerwarteten Auftragsstornierung bei einem wichtigen LED-Projekt die Mittelfristziele gestutzt. Dabei dürfte es sich um Apple handeln. Der US-Konzern arbeite schon einige Jahre an einer Display-Technologie mit Micro LED. Sie solle am Ende OLED als Bildschirmtechnologie ablösen. Micro-LED-Displays könnten heller leuchten, mehr Kontrast liefern und vor allem auch länger halten.Diese Projektstreichung sende zumindest negative Signale für das mittelfristige Wachstum des Anlagelieferanten AIXTRON. Die Markterwartungen für 2025 und die folgenden Jahre würden auch auf einer zunehmenden Verwendung von MicroLEDs durch Konsumelektronikanbieter basieren. Da Apple nun allem Anschein erst einmal Abstand davon nehmen wolle, könnte nun ein Dominoeffekt ausgelöst werden. Der Abruf von Test- und Pilotanlagen dürfte sich vermutlich verzögern.Dass die Bäume im laufenden Jahr nicht in den Himmel wachsen würden, sei im Vorfeld bereits zu erwarten gewesen. Dass die Prognosespanne für 2024 beim Umsatz mit 630 bis 720 Millionen Euro (Vorjahr: 629,9 Millionen Euro) größer sei als in der Vergangenheit üblich, liege vermutlich auch an der zunehmenden Größe von Einzelaufträgen und sollte aber nicht überbewertet werden.Nach einem etwas langsameren Wachstum dürfte das Geschäft mit effizienter Leistungselektronik auf Basis von Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) ab dem kommenden Jahr wieder spürbarer anziehen. Mit dem Kursrutsch dürfte die Aktie die Wachstumsdelle in 2024 und die zunehmende Verunsicherung bei den mittelfristigen Aussichten in weiten Teilen eingepreist haben.Anleger mit Weitblick würden sich durch kurzfristige Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen lassen und weiter auf eine mittelfristige Trendfortsetzung setzen. Trading-orientierte Anleger können die Aktie weiter im Bereich um 26/28 Euro einsammeln, um auf eine Erholung zu spekulieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zu AIXTRON. (Analyse vom 01.03.2024)