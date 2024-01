Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (04.01.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Die UBS stelle sich zum Jahresstart gegen den Trend. Die Schweizer Großbank habe die AIXTRON-Aktie mit "Sell" und einem Kursziel von 26,90 Euro in die Bewertung aufgenommen. Vor Weihnachten hätten auch die Experten der Citigroup nach Jefferies (52 Euro) und ODDO BHF (50 Euro) ihr Kursziel auf 53 Euro (bislang: 45 Euro) erhöht. Das Papier des Anlagenbauers für die Halbleiterindustrie dürfte seine zum Jahreswechsel gestartete Konsolidierungsphase zunächst ausdehnen.Trotz des jüngsten soliden Wachstums des Halbleiterindustrie-Zulieferers und der stark erwarteten Zahlen zum vierten Quartal glaube er, dass dies kurzfristig nicht nachhaltig sei, so UBS-Analyst Francois-Xavier Bouvignies. Für das laufende Geschäftsjahr rechne er mit einem kaum existenten Umsatzwachstum, während die Konsensschätzung bei plus 13 Prozent liege. Grund hierfür sei eine Nachfrage nach Siliziumkarbid-Anlagen (SiC Epitaxy), die unter der Markterwartung liegen dürfte. Auch nehme in diesem Marktsegment der Wettbewerb zu.Der Tenor seiner Kollegen: Das Geschäft mit effizienter Leistungselektronik auf Basis von Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) dürfte sich auch in Zukunft einer starken Nachfrage erfreuen. Chiphersteller würden massiv in den Ausbau ihrer Kapazitäten investieren. AIXTRON profitiere mit seinen Maschinen zur Herstellung von Verbindungshalbleitern als Zulieferer. Aber auch das Interesse an Anlagen zur Herstellung von Micro-LED nehme spürbar zu. Hier würden potenzielle Abnehmer bereits die entsprechenden Pilotanlagen testen.Anleger mit Weitblick sollten sich durch kurzfristige Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen lassen und im Jahr 2024 auf eine Trendfortsetzung setzen. Trading-orientierte Anleger versuchen, die AIXTRON-Aktie im Bereich zwischen 34 Euro und der massiven horizontalen Unterstützung bei 32 Euro abzustauben, um sich so für eine Trendfortsetzung zu positionieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link