Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von AIXTRON und Infineon befinden sich in Real-Depots von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

29,25 EUR +0,86% (18.11.2022, 11:35)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

29,32 EUR +1,03% (18.11.2022, 11:26)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa.



Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (18.11.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.AIXTRON habe mit den Zahlen für das dritte Quartal die Prognosen für das laufende Jahr wie erwartet etwas modifiziert. Auch der Blick über den Tellerrand mache Lust auf mehr. Die Aktie des Anlagenbauers für die Chipindustrie habe daher auch im laufenden Jahr starke 63 Prozent an Wert zugelegt - und stehe unmittelbar vor dem Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch."Aktionär"-Leser würden wissen: AIXTRON wolle in diesem Jahr zwar noch mehr Aufträge hereinholen. Zudem solle vom Umsatz in der Tendenz mehr als Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) hängen bleiben als bislang avisiert. Dennoch sei das Umsatzziel unverändert beibehalten worden.Als Grund habe das Management genannt, dass es zuletzt bei der Auslieferung fertiger Maschinen wegen noch fehlender Exportlizenzen gestockt habe. "Wir benötigen für die Lieferung vieler Anlagen in Regionen außerhalb der EU, Großbritannien, USA und Japan, eine Ausfuhrlizenz der zuständigen deutschen Behörden", erkläre das Unternehmen auf Anfrage des "Aktionär"."Die Bearbeitungszeit für eine Reihe ausstehender Exportlizenzen war länger als üblich, wodurch die für das dritte Quartal vorgesehenen Auslieferungen nicht wie geplant gemacht werden konnten." Der Vorstand gehe jedoch davon aus, diese Lizenzen im vierten Quartal zu erhalten, die Anlagen liefern und die entsprechenden Umsatzerlöse erzielen zu können.Fakt sei: AIXTRON habe sich in einer Reihe von hochattraktiven Wachstumsmärkten die Marktführerschaft erarbeitet. Mit der sich kontinuierlich verbessernden Wettbewerbsqualität dürfte die Gesellschaft im mehrjährigen Investitionszyklus eine führende Rolle einnehmen.Die Story sei intakt. Q4 dürfte stark verlaufen, die Aussichten für 2023 seien unverändert gut. Es spreche einiges dafür, dass die Aktie in den letzten Wochen des Jahres die bisher bereits starke Performance ausbauen und im Rahmen dessen auch die 30-Euro-Marke hinter sich lassen könne. Gelinge es dem Vorstand, die hohe Nachfrage erfolgreich zu monetarisieren, dürfte die Aktie ihren Aufwärtstrend auch im kommenden Jahr fortsetzen."Der Aktionär" setzt im Real-Depot und im "Aktionär"-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 18.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link