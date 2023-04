XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

28,59 EUR -1,75% (19.04.2023, 17:35)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (20.04.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - AIXTRON: Abpraller nach oben - ChartanalyseDie AIXTRON-Aktie (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist seit dem Verlaufshoch bei 31,86 EUR vom 30. März deutlich zurückgekommen und bis auf 28,15 EUR gefallen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.In der Folge habe die Aktie wieder ansteigen, aber bisher noch nicht den wichtigen 10er-EMA bei 29,42 EUR überschreiten können. Aktuell verlaufe die Aktie seitwärts um den 50er-EMA im Tageschart und könnte hier wieder nach oben abprallen.Die AIXTRON-Aktie könnte im Bereich um den 50er-EMA einen Boden bilden und in der Folge wieder ansteigen. Der 50er-EMA gelte oft als Anlaufmarke einer Korrektur in der Extension. Solange der 50er-EMA nicht nachhaltig nach unten durchbrochen werde, sei mittelfristig mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Ein weiteres Stärkesignal würde dabei mit einem Durchbruch über den 10er-EMA entstehen. In diesem Fall wäre ein Hochlauf bis zunächst zum Widerstand bei 30,20 EUR zu erwarten. (Analyse vom 20.04.2023)Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:28,59 EUR -0,49% (20.04.2023, 08:36)