Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

AIXTRON-Aktie

(EUR) Rating

AIXTRON-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 52,00 Buy Jefferies Olivia Honychurch 27.10.2023 42,00 Overweight Barclays Capital Simon Coles 26.10.2023 39,00 Kaufen DZ BANK Armin Kremser 27.10.2023 38,00 Buy Deutsche Bank Michael Kuhn 27.10.2023 37,00 Buy Berenberg Bank Gustav Froberg 27.10.2023 34,00 Buy Warburg Research Malte Schaumann 27.10.2023 32,00 Equal-weight Morgan Stanley Lee Simpson 27.10.2023



Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

28,03 EUR +0,21% (10.11.2023, 18:20)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

28,04 EUR -0,32% (10.11.2023, 17:35)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (10.11.2023/ac/a/t)







Herzogenrath (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Chipanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 52,00 oder 32,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die AIXTRON SE hat am 26. Oktober die Zahlen zum dritten Quartal 2023 veröffentlicht.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 26. Oktober halte der Chipindustrieausrüster trotz eines Auftragsrückgangs im dritten Quartal an seinen Jahreszielen fest. Die Nachfrage nach effizienter Leistungselektronik sei ungebrochen, weshalb für das Schlussviertel ein entsprechend höherer Auftragseingang erwartet werde, habe das Unternehmen am 26. Oktober in Herzogenrath mitgeteilt. Umsatz sowie Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) seien derweil im dritten Quartal deutlich gestiegen, allerdings sei der Vorjahreszeitraum von Lieferzögerungen wegen des Fehlens von Exportlizenzen geprägt gewesen. Die vom MDAX-Konzern zur Verfügung gestellten Analystenerwartungen habe der Maschinenbauer im abgelaufenen Quartal verfehlt.Der Umsatz sei in den drei Monaten von Juli bis Ende September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 86 Prozent auf 165 Millionen Euro gestiegen. Davon seien 27 Prozent als Ergebnis vor Zinsen und Steuern hängengeblieben. Absolut bedeute das fast eine Verdreifachung des Betriebsergebnisses auf 45,3 Millionen Euro, trotz hoher Forschungs- und Entwicklungskosten sowie eines fortgesetzt starken Personalaufbaus. Unter dem Strich habe AIXTRON mit 39,6 Millionen Euro gut doppelt so viel wie vor einem Jahr verdient.Für das Gesamtjahr kalkuliere AIXTRON-Chef Felix Grawert weiterhin mit Umsatzerlösen zwischen 600 und 660 Millionen Euro sowie mit einer Betriebsgewinnmarge von 25 bis 27 Prozent. Dafür brauche es allerdings einen kleinen Schlussspurt in den verbleibenden Monaten. So stünden nach neun Monaten knapp 416 Millionen Euro Erlöse und eine Marge von 22 Prozent in den Büchern.Und auch beim Auftragseingangsziel müsse sich das Unternehmen strecken. Wegen eines Bestellminus im dritten Quartal liegt der Auftragseingang nach neun Monaten mit gut 436 Millionen Euro nur knapp über dem Niveau von vor einem Jahr sowie ein gutes Stück unter dem Jahresziel von 620 bis 700 Millionen Euro, so die dpa-AFX weiter.Die niedrigste Kursprognose für AIXTRON kommt dagegen von Morgan Stanley: Am 27. Oktober hat der dort zuständige Analyst Lee Simpson die Aktie des Chipanlagenbauers weiterhin mit "equal-weight" eingestuft und das Kursziel von 32 EUR in Aussicht gestellt.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur AIXTRON-Aktie?