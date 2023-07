Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

AIXTRON-Aktie

(EUR) Rating

AIXTRON-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 45,00 Buy Jefferies Janardan Menon 12.07.2023 40,00 Buy Citigroup - 29.06.2023 35,00 Buy Berenberg Bank Gustav Froberg 11.07.2023 34,00 Buy Deutsche Bank Michael Kuhn 28.04.2023 33,00 Buy Warburg Research Malte Schaumann 13.07.2023 32,00 Kaufen DZ BANK Armin Kremser 27.04.2023 31,00 Equal-weight Morgan Stanley Lee Simpson 25.05.2023



Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

31,00 EUR -0,48% (25.07.2023, 21:07)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

31,25 EUR +1,33% (25.07.2023, 17:35)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



NASDAQ OTC-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (26.07.2023/ac/a/t)







Herzogenrath (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Chipanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 45,00 oder 31,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die AIXTRON SE wird am 27. Juli die Zahlen zum 2. Quartal 2023 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der AIXTRON-Aktie anbetrifft, billigt Janardan Menon vom Analysehaus Jefferies dem Titel das höchste Kursziel von 45 Euro zu. Die Einstufung wurde auf "buy" belassen. "Der nächste Aufschwung beginnt", habe Menon in einer am 12. Juli vorliegenden Studie zur europäischen Halbleiterbranche geschrieben. In den kommenden beiden Jahren rechne der Analyst mit starkem Ergebniswachstum und einer massiven Neubewertung der Aktien. Favoriten seien ASML, ASM International, AIXTRON, Soitec und Alphawave.Pessimistischer beim Kursziel ist das Analysehaus Warburg Research: Der dort zuständige Analyst Malte Schaumann hat die Einstufung für AIXTRON auf "buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Chipausrüster dürfte starke Ergebnisse für das 2. Quartal vorlegen, habe Schaumann in einer am 13. Juli vorliegenden Studie geschrieben. Sogar eine Erhöhung der Jahresziele liege in der Luft.Außerdem hat Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" die Aktie der AIXTRON SE unter die Lupe genommen. AIXTRON adressiere mit seinen Maschinen zur Herstellung von Verbindungshalbleitern gleich mehrere Wachstumsmärkte. Vor allem die Anlagen zur Herstellung von Elektronikchips auf Basis von Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC) würden sich einer steigenden Beliebtheit erfreuen.Das sollten die Zahlen zum 2. Quartal zeigen: Im Schnitt werde mit einem Umsatz 136 Millionen Euro gerechnet (Q1: 77,2 Millionen Euro). Beim EBIT dürfte ein Wert von 25,8 Millionen Euro zu Buche stehen, nach mageren 3,5 Millionen Euro im Auftaktquartal. Daraus würde eine Marge von 18,9 Prozent resultieren. Unter dem Strich dürften damit 0,21 Euro je Aktie (Q1: 0,03 Euro) hängen geblieben sein. Im zweiten Halbjahr dürfte sich das Wachstum traditionell beschleunigen."Der Aktionär" halte an seiner positiven Einschätzung fest. Negative strukturelle Veränderungen seien nicht in Sicht - im Gegenteil. Ob die Jahresprognose mit den Zahlen erhöht werde, sei nicht wirklich entscheidend. Wichtig seien die mittelfristigen Aussichten - und sie seien unverändert gut! Anleger mit Weitblick lassen sich daher durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und halten an ihrer Position fest, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur AIXTRON-Aktie in einer Aktienanalyse vom 24. Juli.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur AIXTRON-Aktie?