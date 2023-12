6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



AGRANA (ISIN: AT000AGRANA3, WKN: A2NB37, Ticker-Symbol: AGB2, Wiener Börse-Symbol: AGR) zählt zu den führenden Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa. Veredelt werden landwirtschaftliche Rohstoffe zu einer Vielzahl von industriellen Produkten für die weiterverarbeitende Industrie. Die Gesellschaft produziert Stärkeprodukte in Europa, bietet zudem Bioethanol in Österreich und Ungarn an und gehört zu den wichtigsten europäischen Erzeugern von Fruchtsaftkonzentraten. Die Qualität der landwirtschaftlichen Produkte Zuckerrüben, Kartoffeln und Mais als Rohstoffbasis bildet gemeinsam mit der Effizienz der eingesetzten Verfahren, die zu ihrer Veredelung nötig sind, die Haupterfolgsfaktoren der AGRANA. Das Produktportfolio der Gesellschaft reicht dabei von Zucker für Lebensmittel, Stärke für Textilien und technische Anwendungen über Bioethanol als nachhaltiger, umweltschonender Treibstoff bis zu Fruchtzubereitungen für Joghurts und Fruchtsaftkonzentrate. Beliefert werden lokale Produzenten sowie große internationale Konzerne speziell der weiterverarbeitenden Nahrungsmittelindustrie. (18.12.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AGRANA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AGRANA Beteiligungs-AG (ISIN: AT000AGRANA3, WKN: A2NB37, Ticker-Symbol: AGB2, Wiener Börse-Symbol: AGR) von "Kauf" auf "Halten" herunter.Im ersten Halbjahr habe das Zucker-Segment hauptsächlich von Preisanstiegen profitiert. Das verkaufte Volumen sei jedoch zurückgegangen, wobei die schwächere Nachfrage vor allem dadurch getrieben gewesen sei, dass Kunden aktuell bestrebt seien überschüssige Lagerbestände abzubauen. Die europäischen Zuckerpreise hätten im Oktober ein Rekordniveau von EUR 841 je Tonne erreicht. Mit den Unsicherheiten in Bezug auf ukrainische Exporte im Hinterkopf gehe Mathe jedoch davon aus, dass die aktuellen Preisniveaus nicht gehalten werden könnten und künftigen Volumenserholungen entgegenstehen würden. Daher prognostiziere er nur begrenztes Wachstum im Bereich Zucker.In ähnlicher Weise habe auch der Geschäftsbereich Frucht von starken Preiserhöhungen profitiert, während die Gesamtproduktion stabil gewesen sei (obwohl die Mengen im Saftgeschäft zurückgegangen seien). Die Preiserhöhungen seien hauptsächlich auf eine erfolgreiche Kostenweitergabe an die Kunden zurückzuführen. Angesichts des nachlassenden Inflationsdrucks rechne der Analyst jedoch damit, dass es für AGRANA schwierig sein werde, die Preissetzungsmacht aufrechtzuerhalten. Er schließe nicht aus, dass Kunden eine Neuverhandlung der aktuellen Konditionen verlangen würden, was ihn erneut zu dem Schluss bringe, dass sich auch hier das Wachstum in Grenzen halten werde.Im Segment Stärke habe sich die Preissituation bereits gedreht, da u.a. die aktuellen Ethanol-Notierungen für Gegenwind sorgen würden (v.a. im Vergleich zu hohen Vorjahreswerten). Darüber hinaus sei man im Stärkegeschäft zu Bereichen wie Bau oder Zellstoff und Papier exponiert, in denen die gedämpfte Nachfrage und der Abbau von Lagerbeständen auf Kundenseite stärker ausgeprägt seien als in den anderen beiden Segmenten. Der Analyst könnte sich daher einerseits vorstellen, dass die Talsohle in der Division Stärke bereits in den nächsten Quartalen durchschritten werden könnte. Andererseits erwarte er jedoch nicht, dass die Division in naher Zukunft eine ausreichende Dynamik entwickeln werde, um der Aktie Aufwind zu verleihen.Bei der EBIT-Marge erwarte der Analyst bis zum Geschäftsjahr 2025/26e eine flache Entwicklung rund um 5%, wobei er davon ausgehe, dass Entlastungen auf der Kostenseite den Preisdruck nicht wesentlich (über)kompensieren würden. Diese Erträge sollten jedoch ausreichen, um einen überzeugenden Cashflow zu generieren. Mathe gehe daher davon aus, dass das Unternehmen in der Lage sein werde, die Nettoverschuldung zu reduzieren und die Dividende bis zum Geschäftsjahr 2025/26e bei 0,90 EUR stabil zu halten. Bei aktuellen Kursniveaus entspreche dies einer Dividendenrendite von rund 6%, was einen gewissen Schutz nach unten für den Aktienkurs mit sich bringen sollte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.