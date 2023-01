12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze AGRANA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AGRANA-Aktie:

16,35 EUR +1,55% (12.01.2023, 10:12)



Wiener Börse-Aktienkurs AGRANA-Aktie:

16,50 EUR +3,12% (12.01.2023, 10:15)



ISIN AGRANA-Aktie:

AT000AGRANA3



WKN AGRANA-Aktie:

A2NB37



Ticker-Symbol AGRANA-Aktie:

AGB2



Wiener Börse-Symbol AGRANA-Aktie:

AGR



Kurzprofil AGRANA Beteiligungs-AG:



AGRANA (ISIN: AT000AGRANA3, WKN: A2NB37, Ticker-Symbol: AGB2, Wiener Börse-Symbol: AGR) zählt zu den führenden Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa. Veredelt werden landwirtschaftliche Rohstoffe zu einer Vielzahl von industriellen Produkten für die weiterverarbeitende Industrie. Die Gesellschaft produziert Stärkeprodukte in Europa, bietet zudem Bioethanol in Österreich und Ungarn an und gehört zu den wichtigsten europäischen Erzeugern von Fruchtsaftkonzentraten. Die Qualität der landwirtschaftlichen Produkte Zuckerrüben, Kartoffeln und Mais als Rohstoffbasis bildet gemeinsam mit der Effizienz der eingesetzten Verfahren, die zu ihrer Veredelung nötig sind, die Haupterfolgsfaktoren der AGRANA. Das Produktportfolio der Gesellschaft reicht dabei von Zucker für Lebensmittel, Stärke für Textilien und technische Anwendungen über Bioethanol als nachhaltiger, umweltschonender Treibstoff bis zu Fruchtzubereitungen für Joghurts und Fruchtsaftkonzentrate. Beliefert werden lokale Produzenten sowie große internationale Konzerne speziell der weiterverarbeitenden Nahrungsmittelindustrie. (12.01.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - AGRANA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AGRANA Beteiligungs-AG (ISIN: AT000AGRANA3, WKN: A2NB37, Ticker-Symbol: AGB2, Wiener Börse-Symbol: AGR) unter die Lupe.Die heute Morgen veröffentlichten endgültigen Q3 22/23-Ergebnisse von AGRANA hätten den bereits Mitte Dezember Ad hoc veröffentlichten vorläufigen Zahlen entsprochen. Auch der Wortlaut der Guidance sei unverändert geblieben. Die Analysten der RBI würden das Ereignis daher als neutral einstufen und sähen daraus keine Impulse für die Aktie. Obwohl das Quartalsergebnis deutlich über den RBI-Schätzungen zum Zeitpunkt der Ad hoc-Veröffentlichung gelegen habe, würden die Analysten der RBI darauf hinweisen, dass die Bestätigung der GJ-Prognose auf ein sequenziell deutlich schwächeres Q4 22/23 hindeute. Die Telefonkonferenz sei für 10:00 Uhr angesetzt.In Q3 22/23 sei der Umsatz stark um 28% im Jahresvergleich auf EUR 950 Mio. gestiegen, da höhere Preise hätten weitergegeben werden können (in Q3 22/23 im Jahresvergleich Zucker +40%, Stärke +27%, Frucht +20%). Das EBIT inkl. assoziierter Unternehmen habe mit EUR 39,1 Mio. deutlich über dem Vorjahreswert von EUR 31,2 Mio. gelegen und die ursprüngliche Prognose der Analysten der RBI von EUR 27 Mio. deutlich übertroffen. Ausschlaggebend für die deutliche Ergebnisverbesserung sei insbesondere die stärkere Entwicklung in den Geschäftsfeldern Zucker und Fruchtsaftkonzentrate gewesen.AGRANA habe die Prognose für das Geschäftsjahr 22/23 bestätigt und erwarte eine sehr deutliche Steigerung des Konzern-EBIT (21/22: EUR 24,7 Mio.) um mehr als +50% sowie eine deutliche Steigerung des operativen Ergebnisses (zwischen +10% und +50%) vor Sondereinflüssen und At-equity-Ergebnissen (21/22: EUR 86,5 Mio.). Diese Prognose decke sich mit den jüngsten Schätzungen der Analysten der RBI, die ein EBIT von EUR 57 Mio. und ein Betriebsergebnis von EUR 122 Mio. vorsähen. Die Nichtanhebung der GJ-Prognose angesichts der starken Q1-3-Ergebnisse (Betriebsergebnis bereits auf dem Niveau unserer GJ-Prognose von EUR 122 Mio.) deutet unserer Ansicht nach jedoch auf gedämpfte Erwartungen für Q4 22/23 hin, die insbesondere durch die Korrektur der Ethanol-Notierungen ausgelöst werden dürften, so die Analysten der RBI. Obwohl die Analysten der RBI ohne Berücksichtigung von Sondereffekten in Q4 22/23 ein gewisses Aufwärtspotenzial für ihre Prognose sähen, würden sie von einem deutlich niedrigeren bereinigten Ergebnis im Zeitraum Dezember bis Februar (Q4 22/23) ausgehen.Unsere letzte Empfehlung zu AGRANA lautete "Kauf", so Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2023)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.