Kurzprofil AGRANA Beteiligungs-AG:



AGRANA (ISIN: AT000AGRANA3, WKN: A2NB37, Ticker-Symbol: AGB2, Wiener Börse Ticker-Symbol: AGR) veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit 56 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 2,5 Mrd. Euro. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet, ist Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie bedeutendster Produzent von Fruchtsaftkonzentraten in Europa und im Segment Stärke bedeutender Produzent von kundenspezifischen Kartoffel-, Mais - und Weizenstärkeprodukten sowie von Bioethanol. AGRANA ist das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa. (07.07.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AGRANA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AGRANA Beteiligungs-AG (ISIN: AT000AGRANA3, WKN: A2NB37, Ticker-Symbol: AGB2, Wiener Börse Ticker-Symbol: AGR) unter die Lupe.AGRANA habe ein sehr starkes Ergebnis für Q1 2022/23 vorgelegt, das die RBI-Erwartungen deutlich übertroffen habe. Das EBIT inkl. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen habe mit EUR 52 Mio. deutlich über dem Vorjahreswert (Q1 2021/22: EUR 21 Mio.) gelegen und habe die RBI-Prognose um mehr als 50% (RBI-Schätzung: EUR 34 Mio.) übertroffen. AGRANA habe bereits zu Beginn des Jahres eine EBIT-Steigerung von mehr als 50% im Jahresvergleich für das Q1 prognostiziert, dennoch sei das heutige Ergebnis eine sehr positive Überraschung. Das besser als erwartete Ergebnis sei insbesondere auf rekordhohe Ethanolpreise (Stärke-Segment) zurückzuführen. Jedoch habe auch das Ergebnis bei Fruchtsaftkonzentraten gesteigert werden können und selbst das Zuckersegment sei im abgelaufenen Quartal, im Gegensatz zu den meisten Vorquartalen, profitabel gewesen. Der Inputkostendruck (vor allem Energie und Rohstoffe wie Weizen und Mais) sei etwas weniger stark gewesen als von der RBI erwartet worden sei.Das Unternehmen habe auch die Prognose für das Geschäftsjahr 2022/23e bestätigt, wonach eine sehr deutliche EBIT-Steigerung (mehr als 50%) für das gesamte Geschäftsjahr und eine stabile operative Performance erwartet würden (Geschäftsjahr 2021/22: Operatives Ergebnis EUR 87 Mio., EBIT bereinigt. inkl. assoziierter Unternehmen ca. EUR 95 Mio., RBIe. 2022/23e inkl. Assoziierte Unternehmen EUR 94 Mio.). In Anbetracht des sehr starken Q1 2022/23 sehe RBI die Bestätigung des Ausblicks auf den ersten Blick als eher konservativ an, auch wenn sie zunehmende negative Auswirkungen des steigenden Inputkostendrucks in den kommenden Quartalen erwarte.Unsere letzte Empfehlung zur AGRANA-Aktie habe "halten" gelautet, so Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen zwölf Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.