6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze AGRANA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AGRANA-Aktie:

15,55 EUR +2,98% (12.10.2023, 11:17)



Wiener Börse-Aktienkurs AGRANA-Aktie:

15,65 EUR +4,68% (12.10.2023, 15:23)



ISIN AGRANA-Aktie:

AT000AGRANA3



WKN AGRANA-Aktie:

A2NB37



Ticker-Symbol AGRANA-Aktie:

AGB2



Wiener Börse-Symbol AGRANA-Aktie:

AGR



Kurzprofil AGRANA Beteiligungs-AG:



AGRANA (ISIN: AT000AGRANA3, WKN: A2NB37, Ticker-Symbol: AGB2, Wiener Börse-Symbol: AGR) zählt zu den führenden Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa. Veredelt werden landwirtschaftliche Rohstoffe zu einer Vielzahl von industriellen Produkten für die weiterverarbeitende Industrie. Die Gesellschaft produziert Stärkeprodukte in Europa, bietet zudem Bioethanol in Österreich und Ungarn an und gehört zu den wichtigsten europäischen Erzeugern von Fruchtsaftkonzentraten. Die Qualität der landwirtschaftlichen Produkte Zuckerrüben, Kartoffeln und Mais als Rohstoffbasis bildet gemeinsam mit der Effizienz der eingesetzten Verfahren, die zu ihrer Veredelung nötig sind, die Haupterfolgsfaktoren der AGRANA. Das Produktportfolio der Gesellschaft reicht dabei von Zucker für Lebensmittel, Stärke für Textilien und technische Anwendungen über Bioethanol als nachhaltiger, umweltschonender Treibstoff bis zu Fruchtzubereitungen für Joghurts und Fruchtsaftkonzentrate. Beliefert werden lokale Produzenten sowie große internationale Konzerne speziell der weiterverarbeitenden Nahrungsmittelindustrie. (12.10.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - AGRANA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AGRANA Beteiligungs-AG (ISIN: AT000AGRANA3, WKN: A2NB37, Ticker-Symbol: AGB2, Wiener Börse-Symbol: AGR) unter die Lupe.AGRANA habe heute Morgen die Zahlen zum abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal veröffentlicht. Dabei hätten abermals die Segmente Frucht und Zucker die wesentlichen Treiber dargestellt, während der Bereich Stärke unter ungünstigen Preisentwicklungen gelitten habe.Im zweiten Quartal habe AGRANA Umsätze in Höhe von EUR 993 Mio. erzielt, was einem Anstieg von 10% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Beim bereinigten operativen Ergebnis habe man mit 15% auf EUR 48 Mio. noch deutlicher zulegen können.Innerhalb der Segmente sei hervorzuheben, dass das Segment Zucker im 2. Quartal das stärkste Umsatzwachstum mit einem Anstieg von fast 51% gegenüber dem Vorjahr auf EUR 306 Mio. verzeichnet habe. Darüber hinaus hätten die erheblichen Erhöhungen der Verkaufspreise und Prozessoptimierungsmaßnahmen zu einer Ausweitung der operativen Marge des Segments auf 4,1% gegenüber 3,4% im Vorjahr geführt.Auch das Fruchtgeschäft habe von positiven Preiseffekten profitiert, die zu einem Umsatzanstieg von EUR 367 Mio. im Vorjahr auf EUR 390 Mio. in Q2 und einem höheren bereinigten operativen Ergebnis von EUR 19 Mio. gegenüber EUR 10 Mio. in GJ 22/23 geführt hätten. Im Fruchtzubereitungsgeschäft habe das Management jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass sich der inflationäre Druck durch einen Trend der Verbraucher zu erschwinglichen/essenziellen Produkten bemerkbar gemacht habe.Das Segment Stärke sei durch die ungünstige Entwicklung der Ethanolpreise belastet worden, was zu einem Rückgang der Umsatzerlöse und des Betriebsergebnisses auf EUR 298 Mio. bzw. EUR 16 Mio. geführt habe. Darüber hinaus habe das Management darauf hingewiesen, dass die Division Stärke besonders betroffen sei von 1) einem Nachfragerückgang auf Kundenseite (insbesondere aus dem Zellstoff- und Papiergeschäft) und 2) dem Abbau von Lagerbeständen bei Kunden, was zu geringeren Bestellungen/Mengen führe.Die letzte Empfehlung für die AGRANA-Aktie lautete "Kauf", so Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 12.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.