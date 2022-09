5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.



Börsenplätze AGRANA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AGRANA-Aktie:

15,65 EUR -1,57% (21.09.2022, 22:27)



Wiener Börse-Aktienkurs AGRANA-Aktie:

15,85 EUR -0,31% (21.09.2022, 17:35)



ISIN AGRANA-Aktie:

AT000AGRANA3



WKN AGRANA-Aktie:

A2NB37



Ticker-Symbol AGRANA-Aktie:

AGB2



Wiener Börse-Symbol AGRANA-Aktie:

AGR



Kurzprofil AGRANA Beteiligungs-AG:



AGRANA (ISIN: AT000AGRANA3, WKN: A2NB37, Ticker-Symbol: AGB2, Wiener Börse-Symbol: AGR) zählt zu den führenden Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa. Veredelt werden landwirtschaftliche Rohstoffe zu einer Vielzahl von industriellen Produkten für die weiterverarbeitende Industrie. Die Gesellschaft produziert Stärkeprodukte in Europa, bietet zudem Bioethanol in Österreich und Ungarn an und gehört zu den wichtigsten europäischen Erzeugern von Fruchtsaftkonzentraten. Die Qualität der landwirtschaftlichen Produkte Zuckerrüben, Kartoffeln und Mais als Rohstoffbasis bildet gemeinsam mit der Effizienz der eingesetzten Verfahren, die zu ihrer Veredelung nötig sind, die Haupterfolgsfaktoren der AGRANA. Das Produktportfolio der Gesellschaft reicht dabei von Zucker für Lebensmittel, Stärke für Textilien und technische Anwendungen über Bioethanol als nachhaltiger, umweltschonender Treibstoff bis zu Fruchtzubereitungen für Joghurts und Fruchtsaftkonzentrate. Beliefert werden lokale Produzenten sowie große internationale Konzerne speziell der weiterverarbeitenden Nahrungsmittelindustrie.



Wien (www.aktiencheck.de) - AGRANA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AGRANA Beteiligungs-AG (ISIN: AT000AGRANA3, WKN: A2NB37, Ticker-Symbol: AGB2, Wiener Börse-Symbol: AGR) unter die Lupe.Gestern am späten Nachmittag, kurz vor Börsenschluss (Aktie -0,31%), habe AGRANA ad-hoc bekannt gegeben: 1) eine Abschreibung auf Firmen- und andere Vermögenswerte im Fruchtsegment in Höhe von EUR 91,3 Mio., 2) das vorläufige EBIT Q2 22/23 inklusive assoziierter Unternehmen und bereinigt um die Wertminderungen in Höhe von EUR 41,6 Mio. gegenüber der RBI-Schätzung von EUR 29,9 Mio. und dem Konsens von EUR 34,1 Mio. und 3) die operative Gewinnprognose für Q2 22/23 mit +10% bis +50% yoy welche über der letzten RBI- und Konsensschätzung liege.Unter dem Strich würden die Analysten der RBI die Veröffentlichung als positiv bewerten, da sie trotz der hohen Wertminderungen auf eine stärker als angenommene operative Performance hinweisen würden und die Prognose für das bereinigte Betriebsergebnis über der letzten RBI-Schätzung und den aktuellen Konsenserwartungen liege. Die operative Ergebnisentwicklung hänge jedoch stark mit den derzeit hohen Ethanolpreisen zusammen, die nach Ansicht der Analysten der RBI mittel- bis langfristig kaum nachhaltig seien.AGRANA prognostiziere einen Anstieg des Betriebsergebnisses vor außerordentlichen Posten und den Ergebnissen assoziierter Unternehmen auf EUR 95 bis 121 Mio. gegenüber EUR 87 Mio. im Vorjahr. Das liege deutlich über der letzten RBI-Schätzung von EUR 79,0 Mio. Die Analysten der RBI würden von einer Konsenserwartung von rund EUR 90 Mio. ausgehen, wobei die Konsensprognose für das EBIT des Unternehmens bei rund EUR 100 Mio. liege, einschließlich der Erträge aus assoziierten Unternehmen, die die Analysten der RBI auf rund EUR 10 Mio. schätzen würden. Wie bereits erwähnt, sähen die Analysten der RBI jedoch, dass die operative Performance stark von den derzeit hohen Ethanolpreisen abhänge, von denen sie jedoch annehme, dass sie mittel- bis langfristig nicht nachhaltig seien.Das EBIT für Q2 22/23 habe mit EUR 41,6 Mio. deutlich über dem Vorjahr gelegen (Q2 21/22 EUR 22,3 Mio.) und die RBI- und Konsensschätzungen von EUR 29,9 Mio. bzw. EUR 34,1 Mio. übertroffen. Einer der Treiber für die starke operative Performance sei die Verbesserung des Ethanolgeschäfts gewesen. Die Umsatzerlöse der Gruppe seien im Jahresvergleich um 26% auf EUR 906,0 Mio. gestiegen (RBI-Schätzung: EUR 844,3 Mio. bzw. +17,5%), was nach Ansicht der Analysten der RBI auf erfolgreiche Preiserhöhungen als Folge der gestiegenen Inputkosten zurückzuführen sei.Steigende Kapitalkosten hätten im Segment Frucht eine Wertminderung von Vermögenswerten und Firmenwerten in Höhe von EUR 91,3 Mio. ausgelöst. Die Wertminderungen würden sich nach Annahme der Analysten der RBI zumindest teilweise auf lokale Produktionsanlagen in der Ukraine und Russland beziehen.Unsere letzte Empfehlung zu AGRANA lautete "Halten", so Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 22.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.