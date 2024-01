6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze AGRANA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AGRANA-Aktie:

14,15 EUR +0,71% (31.01.2024, 10:51)



Wiener Börse-Aktienkurs AGRANA-Aktie:

14,10 EUR +1,08% (31.01.2024, 13:16)



ISIN AGRANA-Aktie:

AT000AGRANA3



WKN AGRANA-Aktie:

A2NB37



Ticker-Symbol AGRANA-Aktie:

AGB2



Wiener Börse-Symbol AGRANA-Aktie:

AGR



Kurzprofil AGRANA Beteiligungs-AG:



AGRANA (ISIN: AT000AGRANA3, WKN: A2NB37, Ticker-Symbol: AGB2, Wiener Börse-Symbol: AGR) zählt zu den führenden Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa. Veredelt werden landwirtschaftliche Rohstoffe zu einer Vielzahl von industriellen Produkten für die weiterverarbeitende Industrie. Die Gesellschaft produziert Stärkeprodukte in Europa, bietet zudem Bioethanol in Österreich und Ungarn an und gehört zu den wichtigsten europäischen Erzeugern von Fruchtsaftkonzentraten. Die Qualität der landwirtschaftlichen Produkte Zuckerrüben, Kartoffeln und Mais als Rohstoffbasis bildet gemeinsam mit der Effizienz der eingesetzten Verfahren, die zu ihrer Veredelung nötig sind, die Haupterfolgsfaktoren der AGRANA. Das Produktportfolio der Gesellschaft reicht dabei von Zucker für Lebensmittel, Stärke für Textilien und technische Anwendungen über Bioethanol als nachhaltiger, umweltschonender Treibstoff bis zu Fruchtzubereitungen für Joghurts und Fruchtsaftkonzentrate. Beliefert werden lokale Produzenten sowie große internationale Konzerne speziell der weiterverarbeitenden Nahrungsmittelindustrie. (31.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - AGRANA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Aktie der AGRANA Beteiligungs-AG (ISIN: AT000AGRANA3, WKN: A2NB37, Ticker-Symbol: AGB2, Wiener Börse-Symbol: AGR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.AGRANA habe zum dritten Quartal ein Zahlenwerk vorgelegt, das operativ besser gewesen sei als erwartet, jedoch von Einmaleffekten im Bereich Frucht getrübt worden sei. Das Unternehmen habe einen Umsatz in Höhe von EUR 988 Mio. erzielt, was einem Anstieg von 4% im Vergleich zu Vorjahreswerten entspreche und damit die Erwartungen der Analysten der RBI übertroffen habe. Das EBIT habe wie erwartet knapp EUR 39 Mio. betragen, jedoch negative Einmaleffekte in Höhe von EUR 16 Mio. beinhaltet. Somit habe man bereinigt auch hier überzeugen können.Im Großen und Ganzen hätten sich jedoch die von den Analysten der RBI bereits erwähnten Trends fortgesetzt. Zucker und Frucht seien mit 23% bzw. 6% erneut aufgrund positiver Preiseffekte die Treiber im abgelaufenen Quartal gewesen. Im Bereich Stärke habe man Umsatzrückgänge in Höhe von 12% verzeichnet, wobei abermals gefallene Rohstoff- und Ethanolpreise die größte Auswirkung gehabt hätten.Der europäische Zuckerpreis befinde sich mit EUR 857 pro Tonne im Monat Dezember weiterhin auf Rekordniveaus. Wie bereits zuvor von ihnen argumentiert, würden die Analysten der RBI jedoch weiterhin davon ausgehen, dass diese Niveaus eher unwahrscheinlich gehalten werden könnten (Stichwort: Ukraine-Exports). Nun habe auch das Unternehmen erwähnt, dass es bereits im vierten Quartal Gegenwind durch die Preisgestaltung, insbesondere bei Zucker und Stärke, erwarte. Konkrete Zahlen seien zwar nicht genannt worden, jedoch sei ein herausforderndes Quartal in Aussicht gestellt worden. Die Ergebnisse für das GJ 23/24 sollten am 14. Mai vorgelegt werden.Nachdem der Ausblick für das Gesamtjahr zum H1-Ergebnis angepasst worden sei, habe man diesen nun wenig überraschend bestätigt. Die Analysten der RBI würden daran erinnern, dass ein moderater Umsatzanstieg (+5-10%) prognostiziert werde, was auf eine Spanne von EUR 3,8 bis 4,0 Mrd. hindeute. Dies stehe im Vergleich zu den RBI-Schätzungen von EUR 3,7 Mrd., da die Analysten der RBI mit einem stärkeren Rückgang der Verkaufspreise rechnen würden. Beim EBIT stelle das Management eine sehr deutliche Steigerung von über 50% (GJ 22/23: EUR 88 Mio.). Hier hätten die Analysten der RBI 182 Mio. EUR angesetzt, was in etwa dem Konsens entspreche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.