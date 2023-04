6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



17,30 EUR +1,17% (28.04.2023, 12:56)



17,30 EUR +1,76% (28.04.2023, 12:13)



AT000AGRANA3



A2NB37



AGB2



AGR



AGRANA (ISIN: AT000AGRANA3, WKN: A2NB37, Ticker-Symbol: AGB2, Wiener Börse-Symbol: AGR) zählt zu den führenden Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa. Veredelt werden landwirtschaftliche Rohstoffe zu einer Vielzahl von industriellen Produkten für die weiterverarbeitende Industrie. Die Gesellschaft produziert Stärkeprodukte in Europa, bietet zudem Bioethanol in Österreich und Ungarn an und gehört zu den wichtigsten europäischen Erzeugern von Fruchtsaftkonzentraten. Die Qualität der landwirtschaftlichen Produkte Zuckerrüben, Kartoffeln und Mais als Rohstoffbasis bildet gemeinsam mit der Effizienz der eingesetzten Verfahren, die zu ihrer Veredelung nötig sind, die Haupterfolgsfaktoren der AGRANA. Das Produktportfolio der Gesellschaft reicht dabei von Zucker für Lebensmittel, Stärke für Textilien und technische Anwendungen über Bioethanol als nachhaltiger, umweltschonender Treibstoff bis zu Fruchtzubereitungen für Joghurts und Fruchtsaftkonzentrate. Beliefert werden lokale Produzenten sowie große internationale Konzerne speziell der weiterverarbeitenden Nahrungsmittelindustrie. (28.04.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AGRANA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis und Sebastian Mathe, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AGRANA Beteiligungs-AG (ISIN: AT000AGRANA3, WKN: A2NB37, Ticker-Symbol: AGB2, Wiener Börse-Symbol: AGR) unter die Lupe.In einer Ad hoc-Mitteilung habe AGRANA heute Vormittag die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 22/23 veröffentlicht, welche sich mit den vorab veröffentlichten Zahlen gedeckt hätten. Mit einem Dividendenvorschlag von EUR 0,90 habe man die Erwartungen übertroffen.Bei einem Umsatz von ca. EUR 3,64 Mrd. (+25%) habe sich das EBIT inkl. assoziierter Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr auf EUR 88,3 Mio. belaufen (GJ 21/22 EUR 24,7 Mio.). Daraus habe sich ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR ergeben.Des Weiteren habe das Management eine Dividende von EUR 0,90 vorgeschlagen, was einer Erhöhung von EUR 0,15 im Vergleich zum Vorjahr entspreche, und damit sowohl über dem Konsens als auch der RBI-Schätzung gelegen habe.Für das laufende Geschäftsjahr 23/24 habe AGRANA bereits einen Ausblick gegeben, welcher nun bekräftigt worden sei. Für das EBIT inkl. assoziierter Unternehmen prognostiziere das Management ein weiteres Jahr mit einem Wachstum von mehr als 50%. Dies impliziere mindestens EUR 132 Mio., was im Bereich der Prognose der Analysten der RBI von EUR 137 Mio. liege. Das Umsatzwachstum werde in einer Spanne von 10% bis 50% erwartet, wodurch sich EUR 4 Mrd. bis EUR 5,45 Mrd. ergeben würden.Unsere letzte Empfehlung zu AGRANA lautete "Kauf", so Markus Remis und Sebastian Mathe, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 28.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.