Kurzprofil AFC Energy plc:



AFC Energy plc (ISIN: GB00B18S7B29, WKN: A0MNJ0, Ticker-Symbol Deutschland: QC8, London Stock Exchange-Ticker-Symbol: AFC) ist ein in Großbritannien ansässiges industrielles Brennstoffzellen-Stromunternehmen. Das Unternehmen entwickelt alkalische Brennstoffzellensysteme, die Wasserstoff zur Stromerzeugung nutzen. Das Unternehmen installiert, besitzt, betreibt und wartet alkalische Brennstoffzellen-Kraftwerksprojekte. Es operiert durch die Entwicklung des Brennstoffzellensegments. (06.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von AFC Energy plc (ISIN: GB00B18S7B29, WKN: A0MNJ0, Ticker-Symbol Deutschland: QC8, London Stock Exchange-Ticker-Symbol: AFC) unter die Lupe."Das ist wie die Mondlandung für die Rechenzentrum-Industrie", so Microsofts Datencenter-Chef über den "atemberaubenden Moment", als er mit Plug-Power-Know-how einen Generator ohne Emissionen getestet habe. 2030 wolle Microsoft komplett weg sein vom Dieselbetrieb. Ein Milliardenmarkt. Davon wolle sich die englische AFC Energy ein Stück sichern. Partner sei ABB. Der Schweizer Industriegigant habe 2021 über 3 Mio. GBP in AFC Energy investiert - auch aufgrund der "bahnbrechenden Technologie". Neben der Entwicklung einer Lösung zum Elektroauto-Beladen an Stellen ohne guter Infrastruktur werde an der Integration der AFC Energy-Brennstofftechnologie ins ABB-Rechenzentrum-Solution-Portfolio gearbeitet."Der Aktionär" habe AFC Energy-CEO Adam Bond gesprochen. Wie laufe es mit ABB? "Es geht schnell voran." Rückenwind erfahre der Sektor durch steigende Dieselpreise: "Wir führen derzeit viele interessante Gespräche - das Interesse an unabhängigen Energielösungen hat 2022 enorm zugenommen." Eine AFC Energy-Brennstoffzellen-Lösung sei in futuristischen Drohnen-Flughafen-Projekten integriert worden, doch der AFC Energy-Chef sage, besonders wichtig seien derzeit dezentrale Energielösungen für große Baustellen. Aber: AFC Energy sei kein Schnäppchen , so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2022)