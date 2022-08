Die Elektromobilität ist ein wichtiger Baustein für die Mobilität der Zukunft, denn seit 2010 sind die Emissionen im Verkehr tendenziell gestiegen. Mit Hinblick auf Nachhaltigkeit und den Ressourceneinsatz gibt es jedoch Kritik: Die Produktion der Batterien verursacht CO2-Emissionen, außerdem benötigen sie Ressourcen und nach ihrer Nutzungsdauer im Fahrzeug werden viele Akkus trotz hoher Restkapazität direkt recycelt. Um eine nachhaltige Kreifslaufwirtschaft in der Mobilität zu schaffen, wurden erste Konzepte für "Second Life"- Anwendungen entwickelt, die Batteriesysteme aus Elektrofahrzeugen ein "zweites Leben" in stationären Energiespeichern ermöglichen.



Vor diesem Hintergrund ist im September 2021 das Forschungsprojekt "Fluxlicon" an den Start gegangen. Bis Ende August 2024 erarbeitet die Projektpartner*innen zentrale Erkenntnisse für den Einsatz von intelligenten und flexibeln Systemen aus "Second-Life" Batterien in der kommunalen Ladeinfrastrutur.



Das Projekt "Fluxlicon" wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert.



Weitere Informationen finden Sie auf fluxlicon.de. (17.08.2022/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Ein Ziel der nachhaltigeren Mobilität ist es, Batterien künftig möglichst lange und effizient einzusetzen, so die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Projekt "Fluxlicon" entwickelt und pilotiert einen modularen und flexiblen Energiespeicher aus "Second-Life-Batterien". In acht Modellkommunen werden Konzepte für eine individuelle Umsetzung des Speichers erarbeitet, und Voraussetzungen und Bedarfe identifiziert. Die neue Internetseite der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) fluxlicon.de ermöglicht Vertreter anderer Kommunen, interessierten Bürger, Medien und Fachexperten, den Planungsprozess zu verfolgen.In einem zweiten Schritt werden in zwei der acht Modellkommunen dann jeweils ein Speicher aus "Second-Life-Batterien" aufgestellt und erprobt. Die ausführlichen Prozesse können auf fluxlicon.de mitverfolgt werden. Auf der Webseite können darüber hinaus tiefergehende Informationen zu verschiedenen Anwendungsfällen sowie weitere Beiträge und Informationen zur Verkehrswende gefunden werden.