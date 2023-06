Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Adler Real Estate.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze ADLER Real Estate-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Adler Group-Aktie:

8,08 EUR -6,05% (28.06.2023, 13:59)



XETRA-Aktienkurs ADLER Real Estate-Aktie:

8,10 EUR -5,37% (28.06.2023, 13:50)



ISIN ADLER Real Estate-Aktie:

DE0005008007



WKN ADLER Real Estate-Aktie:

500800



Ticker-Symbol ADLER Real Estate-Aktie:

ADL



Kurzprofil ADLER Real Estate AG:



Die ADLER Real Estate AG (ISIN: DE0005008007, WKN: 500800, Ticker-Symbol: ADL) ist ein integrierter Immobilienkonzern, der 11.495 Wohneinheiten vornehmlich im Norden und Westen Deutschlands hält und Mietern mit mittlerem bis niedrigem Einkommen ein bezahlbares Zuhause bietet.



Seit 2020 ist ADLER integraler Teil der Adler Group. Hervorgegangen ist die ADLER Real Estate AG aus den traditionsreichen Frankfurter Adlerwerken, deren Geschichte bis in das 19. Jahrhundert zurückreicht. (28.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ADLER Real Estate-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der ADLER Real Estate AG (ISIN: DE0005008007, WKN: 500800, Ticker-Symbol: ADL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Skandal um den Luxemburger Immobilienkonzern Adler Group ziehe weitere Kreise. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt hätten am Mittwoch wegen des Verdachts der Falschbilanzierung, der Marktmanipulation und der Untreue Büros der Tochter ADLER Real Estate durchsucht. Die Aktie falle.Ein Sprecher der Adler Group habe die Razzia bestätigt. Die Ermittlungen seien erfolgt "vor dem Hintergrund von Geschäftsvorfällen bei der ADLER Real Estate AG aus dem Geschäftsjahr 2019, die bis ins Jahr 2020 reichen". Der Konzern kooperiere mit den Behörden.Die Staatsanwaltschaft Frankfurt habe erklärt, sie durchsuche mit dem BKA 21 Objekte - darunter Geschäftsräume, Wohnungen und eine Rechtsanwaltskanzlei - in Berlin, Düsseldorf, Köln und Erftstadt sowie in Österreich, den Niederlanden, Portugal, Monaco, Luxemburg und Großbritannien. Beteiligt seien rund 175 Beamte.Bei den Beschuldigten handle es sich um deutsche, österreichische und englische Staatsangehörige zwischen 38 und 66 Jahren, habe die Behörde weiter mitgeteilt. Ihnen werde vorgeworfen, in ihrer Funktion als (ehemalige) Vorstände des Immobilienkonzerns von 2018 bis 2020 "die Bilanzen des Unternehmens unrichtig dargestellt oder hierzu Beihilfe geleistet zu haben".Zudem sollten sie im Namen der Gesellschaft Beraterverträge abgeschlossen und Zahlungen hierzu angewiesen haben, für die es nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Gegenleistungen gebe. Damit sei dem Unternehmen ein Vermögensnachteil entstanden.LTV stehe für das Verhältnis des Kreditbetrags zum Verkehrs- oder Marktwert einer Immobilie. "Hierdurch wurden dem Kapitalmarkt unrichtige Signale gesendet, da der LTV für Aktionäre und Anleihegläubiger des Konzerns ein wesentlicher, beeinflussender Faktor für die Anlageentscheidung sowie den Marktpreis darstellt."Die Durchsuchungen seien ein Rückschlag für die angeschlagene Adler Group, die 2022 einen Verlust von knapp 1,7 Milliarden Euro erlitten habe. Adler sei immer wieder Vorwürfen hinsichtlich der Bewertung von Immobilienprojekten ausgesetzt gewesen. Am Mittwochmittag verliere die Aktie fast 7 Prozent. Finger weg, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)