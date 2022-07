Börsenplätze ACCENTRO Real Estate-Aktie:



DE000A0KFKB3



A0KFKB



A4Y



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: A4Y) ist eine in Deutschland ansässige Holdinggesellschaft, die im Immobiliensektor tätig ist. Sie beschäftigt sich vor allem mit der Privatisierung von Wohnimmobilien. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt auf wirtschaftlich attraktiven Standorten in Deutschland. Die Aktivitäten umfassen den Erwerb, die Modernisierung und den Verkauf von Wohnimmobilien. (05.07.2022/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Christopher Mehl und Stefan Scharff, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: A4Y).Das Unternehmen habe gestern über den Zukauf von 682 Wohneinheiten für das Bestandsportfolio berichtet, was einem Wachstum von rund 20% auf nunmehr rund 4.300 Einheiten entspreche. Die erworbenen Objekte würden im Osten von Deutschland, zwischen den Städten Halle und Magdeburg liegen, und somit in der Nähe von den rund 3.000 Wohnungen im Portfolio, welche in 2020 und 2021 erworben worden seien, wodurch weiteres Potenzial für Synergien bestehe. Das zugekaufte Portfolio habe eine vermietbare Fläche von insgesamt rund 39 Tsd. qm und der Leerstand betrage aktuelle rund 27%. Die Einheiten würden somit noch deutliches Wertsteigerungspotenzial bieten und die Analysten würden davon ausgehen, dass die Gesellschaft dieses in den kommenden Quartalen und Jahren realisieren könne. Es seien keine weiteren Details zum Kaufpreis gemacht worden, die Analysten würden jedoch davon ausgehen, dass sich dieser in einem Bereich eines niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionenbetrags belaufe und ein attraktive Rendite biete, welche in den kommenden Jahren noch gesteigert werden könne.Außerdem habe das Unternehmen gestern über den Verkauf eines kleinen Portfolios mit 28 Einheiten in Rostock an denselben Investor berichtet. Auch hier seien keine weiteren Einzelheiten genannt worden, die Analystenschätzung liege hier jedoch im Bereich eines mittleren bis oberen einstelligen Millionenbetrags.Christopher Mehl und Stefan Scharff, Analysten von SRC Research, bestätigen ihr "buy"-Rating für die ACCENTRO Real Estate-Aktie. (Analyse vom 05.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link