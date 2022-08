Börsenplätze ACCENTRO Real Estate-Aktie:



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: A4Y) ist eine in Deutschland ansässige Holdinggesellschaft, die im Immobiliensektor tätig ist. Sie beschäftigt sich vor allem mit der Privatisierung von Wohnimmobilien. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt auf wirtschaftlich attraktiven Standorten in Deutschland. Die Aktivitäten umfassen den Erwerb, die Modernisierung und den Verkauf von Wohnimmobilien. (17.08.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, stuft die Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: A4Y) unverändert mit dem Rating "kaufen" ein.ACCENTRO werde am 31.08. die H1-Zahlen vorlegen. Nach einem starken Q1 (Privatisierungserlöse: +21,1% yoy) erwarte Speck auch in Q2 bereits vor Blockverkäufen hohe Erlöse aus der Privatisierung, worauf seines Erachtens der fortgesetzte Preisauftrieb bei Wohnimmobilien hindeute.Nach Daten des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP) hätten die Preise für Wohnimmobilien in Q2 gegenüber dem Auftaktquartal um 2,5% zugelegt, im Vorjahresvergleich habe sogar ein Plus von 10,1% zu Buche gestanden. Damit habe die Preisentwicklung bislang den Verwerfungen im Marktumfeld getrotzt. So seien die Bauzinsen mit 10-jähriger Sollzinsbindung bis Ende Juni auf in der Spitze 3,42% gestiegen, was den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren markiert habe. Diese neuen Rahmenbedingungen dürften sich jedoch erst verzögert auf die Nachfrage auswirken, sodass der Analyst mit Einzelprivatisierungserlösen in Q2 deutlich über jenen des Vorquartals (Q1: 29,3 Mio. Euro) und einem leichten Zuwachs gegenüber der hohen Vorjahresbasis (Q2/21: 36,7 Mio. Euro; +90,7% yoy) rechne. Sollte der Nutzen-Lasten-Wechsel des Blockverkaufs in Rostock (vgl. Comment vom 05.07.) noch in Q2 erfolgt sein, dürfte der Vorjahreswert sogar signifikant übertroffen worden sein.Die Indikatoren für Q2 würden auf eine Fortsetzung der positiven Umsatzentwicklung hindeuten. Zugleich erweist sich die zunehmend breitere Aufstellung ACCENTROs mit Blick auf die verschiedenen Szenarien im Immobilienmarkt als sinnvoll, sodass Patrick Speck, Analyst der Montega AG, den Investment Case als intakt erachtet und sein Rating "kaufen" sowie das Kursziel von 9,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 17.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link