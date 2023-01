Zugleich hätten zahlreiche Wohnimmobilienkonzerne ihre Absicht bekundet, als Teil ihrer Refinanzierung Einheiten zu veräußern, was für 2023 ein hohes Angebot und entsprechend weiteren Druck auf die Preise erwarten lasse. Entgegengesetzt wirken dürfte die hohe Stornierungsquote im Wohnungsbau von im November 16,7%. Beides eröffnet nach Erachten des Analysten auch Chancen für ACCENTRO als Vertriebsspezialist und Wohnungsvermittler, sodass er den im Refinanzierungsplan für 2023 abgebildeten Einbruch der Privatisierungserlöse auf 94 Mio. Euro (2022e: 149 Mio. Euro) für überzogen halte.



Der Analyst habe sein Modell infolge der Guidance-Senkung sowie des Refinanzierungsplans umfassend überarbeitet. Die Umsetzbarkeit des Plans halte er angesichts der gestreckten Rückzahlungen in der kurzen Frist für weitgehend gesichert. Mit Blick auf die gemäß des Fälligkeitsprofils in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts anstehenden Tilgungen (2026e: 140 Mio. Euro; nach 2026e insg.: 110 Mio. Euro) beabsichtige ACCENTRO die Veräußerung eines Großteils des Bestandsportfolios, was der Analyst jedoch aufgrund der noch geringen Visibilität vorerst nicht modelliert habe.



Die Gewinnwarnung falle weit drastischer aus, als zu befürchten gewesen sei. Das Marktumfeld ACCENTROs habe sich sichtlich eingetrübt und in 2023 dürfte der Gegenwind (Inflation, Rezessionsängste, Zinsunsicherheit) zunächst anhalten. Obwohl zugleich die Finanzierungskosten steigen würden, sollte mit dem erzielten Erfolg der Anleihe-Refinanzierungen ein wesentliches Hemmnis für die Aktienkursentwicklung entfallen. Trotz der operativen Herausforderungen erachte der Analyst den Kursabschlag zum bilanziellen Portfoliowert (NAV per 30.09.: ca. 9,33 Euro je Aktie) als zu hoch. Sein neues Kursziel von 6,00 Euro (zuvor: 7,00 Euro) speise sich aus dem Mittelwert des NAV- und des DCF-basierten Fair Values.



Vor dem Hintergrund des signifikanten Upside-Potenzials bestätigt Patrick Speck, Analyst der Montega AG, die Kaufempfehlung für die ACCENTRO Real Estate-Aktie. (Analyse vom 11.01.2023)



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: A4Y) ist eine in Deutschland ansässige Holdinggesellschaft, die im Immobiliensektor tätig ist. Sie beschäftigt sich vor allem mit der Privatisierung von Wohnimmobilien. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt auf wirtschaftlich attraktiven Standorten in Deutschland. Die Aktivitäten umfassen den Erwerb, die Modernisierung und den Verkauf von Wohnimmobilien. (11.01.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, stuft die Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: A4Y) unverändert mit "kaufen" ein.ACCENTRO habe jüngst über eine Einigung mit Investoren der Anleihe 2020/2023 sowie der Anleihe 2021/2026 hinsichtlich einer umfassenden Refinanzierung berichtet. Bereits zuvor habe das Unternehmen die Zahlen zu Q3 2022 vorgelegt und habe aufgrund des in H2 spürbar verschlechterten Marktumfelds die Guidance signifikant zurücknehmen müssen.Details der Refinanzierungstransaktionen: Bezüglich der 250-Mio.-Euro-Anleihe sehe das mit den Anleihegläubigern vereinbarte Refinanzierungspaket zunächst eine Verlängerung der Laufzeit um drei Jahre bis zum 13. Februar 2026 sowie eine Erhöhung des Kupons um 2%-Punkte von bislang 3,625% auf 5,625% vor. Diese moderate Steigerung der Finanzierungskosten erachte Speck vor dem Hintergrund des allgemeinen Zinsanstiegs als sehr positives Ergebnis. Zudem seien eine Rückzahlung i.H.v. 25 Mio. Euro zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Vereinbarung sowie kumulative Mindestrückzahlungen (d.h. inklusive der anfänglichen 25 Mio. Euro) von 65 Mio. Euro bis Dezember 2023, 130 Mio. Euro bis Dezember 2024 und 150 Mio. Euro bis Februar 2025 vertraglich festgelegt worden.ACCENTRO unterliege darüber hinaus bis zum Erreichen bestimmter Schwellenwerte Beschränkungen beim Erwerb von Vorratsimmobilien und habe sich u.a. dazu verpflichtet, Pflichtsondertilgungen aus Verkäufen von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien vorzunehmen, zunächst keine weiteren Akquisitionen für das Mietportfolio zu tätigen sowie keine Dividenden auszuschütten. Die Financial Covenants sähen u.a. einen konsolidierten LTV von maximal 65% vor, der LTV solle indes gemäß Plan bis 2025 auf < 40% sinken (MONe: aktuell ca. 56%).Die Einigung mit dem einzigen Gläubiger der 100-Mio.-Euro-Anleihe 2021/2026 spiegele im Wesentlichen das dargestellte Refinanzierungskonstrukt wider, was hierbei eine Prolongation bis 23. März 2029 sowie eine Erhöhung des Zinssatzes von 4,125% auf 6,125% bedeute. Die kumulativen Mindestrückzahlungen würden sich in diesem Fall auf 26 Mio. Euro bis Dezember 2026, 52 Mio. Euro bis Dezember 2027 und 60 Mio. Euro bis Februar 2028 belaufen. Abschließend sehe die Vereinbarung die Bestellung eines zweiten Vorstandsmitglieds vor.Der vorgelegte Refinanzierungsplan nehme nach Erachten des Analysten spürbar Druck von der Gesellschaft und bewahre ACCENTRO davor, im aktuell trüben Marktumfeld kurzfristige Notverkäufe vornehmen zu müssen (Liquide Mittel per 30.09.: 121,7 Mio. Euro). In Q3 sei der Konzernumsatz um 2,4% yoy auf 51,1 Mio. Euro gesunken. Die Mieterlöse hätten dabei leicht um 8,8% yoy auf 4,9 Mio. Euro zugelegt. Maßgeblich für die auf den ersten Blick robuste Top-Line sei jedoch gewesen, dass die Privatisierungserlöse noch von der Abwicklung bereits im Vorfeld beurkundeter Verkäufe profitiert hätten und im Vorjahresvergleich nur um 3,1% yoy auf 45,9 Mio. Euro gefallen seien. Allerdings habe ACCENTRO einen erheblichen Rückgang der Nachfrage von sowohl privaten als auch institutionellen Kunden verspürt, die aufgrund drastisch gestiegener Finanzierungskosten beabsichtigte Käufe vertagen oder von bereits getroffenen Kaufentscheidungen zurücktreten würden.Der in der Vergleichsperiode attraktivere Einheiten-Mix habe in Q3 dazu geführt, dass die Rohertragsmarge in der Privatisierung mit 20,1% gegenüber dem Vorjahr (39,5%) sowie dem Vorquartal (32,7%) deutlich gesunken sei und das Segmentergebnis auf 9,2 Mio. Euro (Vj.: 18,7 Mio. Euro) zurückgegangen sei. Darüber hinaus sei die Vermietung trotz eines reduzierten Leerstands durch gestiegene Instandhaltungskosten mit -1,3 Mio. Euro noch defizitär geblieben. Bei gegenüber Q3/21 stabilen Personalkosten (2,6 Mio. Euro) und u.a. im Zuge der Anleihe-Refinanzierung durch Rechts- und Beratungsaufwendungen gestiegenen sbA (5,1 Mio. Euro; Vj.: 3,5 Mio. Euro) sei das EBIT auf 0,5 Mio. Euro eingebrochen (Vj.: 12,0 Mio. Euro). Fair-Value-Adjustments seien sowohl in Q3/22 als auch im Vergleichsquartal des Vorjahres nicht angefallen. Nach Finanzierungskosten und Steuern habe nach 9M ein Periodenverlust i.H.v. 7,1 Mio. Euro zu Buche gestanden.Operativer Verlust in Q4 wahrscheinlich, schwache Indikation für 2023 ff.: Angesichts des schwachen Markumfelds erwarte der Vorstand auf Gesamtjahressicht nun einen Konzernumsatz von 160 bis 170 Mio. Euro (zuvor: 200-220 Mio. Euro) sowie ein EBIT von 8 bis 10 Mio. Euro (zuvor: 45-50 Mio. Euro; 9M: 9,6 Mio. Euro). Insbesondere ergebnisseitig liege die revidierte Guidance massiv unter der zuletzt gesenkten Prognose des Analysten (22,4 Mio. Euro) sowie dem bisherigen Konsens (30,3 Mio. Euro) und mache die Hoffnung auf ein positives Jahresergebnis zunichte.Die mit dem Anleihe-Refinanzierungsplan vorgelegte Cleansing-Präsentation gehe darüber hinaus auch für die kommenden Jahre von einer schwachen operativen Entwicklung aus. Demnach erwarte ACCENTRO für 2023 einen weiteren Rückgang des Konzernumsatzes auf rund 116 Mio. Euro, ein adj. EBIT (vor Bestandsveräußerungen) von ca. 2 Mio. Euro und ein Nettoergebnis von etwa -27 Mio. Euro. Der Analyst sei der Ansicht, dass aus Risikogesichtspunkten ein bewusst konservatives Szenario abgebildet worden sei, und bleibe mit seinen erneut angepassten Prognosen oberhalb des vom Unternehmen skizzierten Verlaufs positioniert.Nichtsdestotrotz dürfte für den deutschen Bau- und Immobilienmarkt der "perfekte Sturm" aus hohen Baukosten und -zinsen (aktuell 3,87% bei 10-jähriger Zinsbindung; Quelle: Interhyp) sowie rückläufigen Immobilienpreisen in 2023 zunächst anhalten. Nach Angaben von ImmoScout24 seien die Wohnungsangebotspreise in den sieben deutschen A-Städten zwischen Mai und November 2022 bereits durchweg gefallen, wobei ACCENTROs Kernregion Berlin mit 3,7% den geringsten Rückgang verzeichnet habe.