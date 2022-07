Nichtsdestotrotz erachtet Patrick Speck, Analyst der Montega AG, die Aktie aus fundamentaler Sicht sowie auf NAV-Basis als zu günstig und bestätigt sein Rating "kaufen" für die ACCENTRO Real Estate-Aktie sowie das Kursziel von 9,00 Euro. (Analyse vom 06.07.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: A4Y) ist eine in Deutschland ansässige Holdinggesellschaft, die im Immobiliensektor tätig ist. Sie beschäftigt sich vor allem mit der Privatisierung von Wohnimmobilien. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt auf wirtschaftlich attraktiven Standorten in Deutschland. Die Aktivitäten umfassen den Erwerb, die Modernisierung und den Verkauf von Wohnimmobilien. (06.07.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, stuft die Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: A4Y) unverändert mit dem Rating "kaufen" ein.ACCENTRO habe am Montag eine großvolumige Immobilientransaktion bekannt gegeben.Im Rahmen eines Share Deals habe ACCENTRO von einem privaten Investor ein Mietportfolio mit 682 Einheiten zwischen Magdeburg und Halle erworben. Die Immobilien würden sich laut dem Unternehmen in einer wirtschaftlich aufstrebenden und landschaftlich attraktiven Region mit hohem Freizeitwert befinden und eine vermietbare Fläche von rund 39.000 Quadratmetern sowie eine Leerstandsquote von ca. 27% aufweisen. Zukäufe mit erhöhtem Leerstand und kurzfristigem Wertsteigerungspotenzial würden der Akquisitionsstrategie des Unternehmens entsprechen. Zugleich seien von ACCENTRO an den gleichen Investor 28 Einheiten in Rostock veräußert worden.Durch den Zukauf steige der Mietbestand ACCENTROs um knapp 20% auf nunmehr rund 4.300 Einheiten. Die Transaktion folge der strategischen Zielsetzung des Unternehmens, mittelfristig das relativ stabile Vermietungsgeschäft als weitere Säule neben der zyklischeren Wohnungsprivatisierung und dem chancenreichen, aber noch zu entwickelnden Servicegeschäft zu etablieren. So strebe das Management an, perspektivisch allein auf Basis der Mieterlöse die Konzern-OPEX decken zu können, wofür nach Erachten des Analysten ein Mietbestand von mehr als 10.000 Einheiten mit geringem Leerstand notwendig sei.Opportunitäten wie den jüngsten Zukauf in Ostdeutschland werte Speck als Beleg für die gute Verhandlungsposition ACCENTROs, die sich einerseits aus einer vollen Verkaufspipeline als "Verhandlungsmasse" sowie andererseits den vielfältigen Optionen als Wohnungsinvestor, -entwickler und -bestandshalter ergebe. Da das erworbene Mietportfolio aber erst nach Vollzug des Nutzen-Lasten-Wechsels wirtschaftlich auf ACCENTRO übergehe, erwarte der Analyst im laufenden Jahr nur geringe Effekte auf die GuV. Annualisiert dürfte die Transaktion zu einer Steigerung der Mieterlöse von knapp 2 Mio. Euro p.a. führen. Die Brutto-Mietrendite des neuen Portfolios sollte sich demnach auf rund 6 bis 7% belaufen.ACCENTRO setze die strategische Marschrichtung fort, die noch unklare Refinanzierung der Anleihe laste nach Erachten des Analysten aber bis auf Weiteres schwer auf dem Kurs.