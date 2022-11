Patrick Speck, Analyst der Montega AG, bestätigt das Rating "kaufen" vorbehaltlich einer erfolgreichen Refinanzierung der Anleihe. (Analyse vom 21.11.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze ACCENTRO Real Estate-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ACCENTRO Real Estate-Aktie:

2,42 EUR -1,63% (21.11.2022, 12:34)



ISIN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

DE000A0KFKB3



WKN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

A0KFKB



Ticker-Symbol ACCENTRO Real Estate-Aktie:

A4Y



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: A4Y) ist eine in Deutschland ansässige Holdinggesellschaft, die im Immobiliensektor tätig ist. Sie beschäftigt sich vor allem mit der Privatisierung von Wohnimmobilien. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt auf wirtschaftlich attraktiven Standorten in Deutschland. Die Aktivitäten umfassen den Erwerb, die Modernisierung und den Verkauf von Wohnimmobilien. (21.11.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, stuft die Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: A4Y) unverändert mit "kaufen" ein.ACCENTRO werde am 30. November den Q3-Bericht vorlegen. Speck gehe davon aus, dass sich das Privatisierungsgeschäft gegenüber dem starken H1 temporär eingetrübt habe.Deutscher Wohn-Investmentmarkt schwächle: Nach Angaben von BNP Paribas Real Estate habe das Investitionsvolumen in Wohnportfolios (ab 30 Einheiten) in Q3 mit 3,14 Mrd. Euro rund 50% unter dem Quartalsdurchschnitt der letzten fünf Jahre gelegen. Dies sei vor allem dem Fehlen von Großtransaktionen oberhalb der 100-Mio.-Euro-Marke geschuldet, sodass das Volumen pro Transaktion mit durchschnittlich 41 Mio. Euro rund 15 Mio. Euro unter dem langjährigen Mittel gelegen habe. Der Markt stelle sich somit kleinteiliger dar, was nach Erachten des Analysten tendenziell positiv für ACCENTRO sei.Zudem habe sich in den Zahlen von Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J) für Q3 ein starker Anstieg der Erlöse aus der Immobilienveräußerung (+66,8% yoy auf 191,5 Mio. Euro) gezeigt, die aber nicht das Kerngeschäft Vonovias darstellen würden, sodass hohe Schwankungen üblich seien. Aufschlussreicher sei jedoch, dass Vonovia die Verkäufe im letzten Quartal nur zu 8,5% (Q3/21: +24,0%) über dem Buchwert getätigt habe und der Ergebnisbeitrag aus der Neubewertung des Immobilienvermögens drastisch auf 21,7 Mio. Euro abgeschmolzen sei (Q3/21: 1,374 Mrd. Euro).Der adj. NAV habe sich per 30.06. auf 12,33 Euro je Aktie belaufen, inklusive eines zum Stichtag ermittelten Fair-Value-Aufschlags von rund 96,6 Mio. Euro. Rechne man diesen heraus, so liege der NAV bei 9,36 Euro je Aktie. Den massiven Abschlag zum aktuellen Kurs führe der Analyst vor allem auf die nach wie vor ausstehende Refinanzierung der Anleihe 2020/2023 (Volumen: 250 Mio. Euro; Kupon: 3,625%) mit Fälligkeit zum 13.02.2023 zurück. ACCENTRO habe jedoch glaubhaft versichern können, in Kürze eine Lösung zu präsentieren, die nach Erachten des Analysten in einer Prolongation zu höheren Kosten bestehen könnte. Auch daher erhöhe er den FK-Kalkulationszins des Modells auf 5,0% (zuvor: 4,5%).Das Marktumfeld deute auf herausfordernde Monate für ACCENTRO hin. Aufgrund der Modellanpassungen reduziere sich das DCF-basierte Kursziel des Analysten auf 7,00 Euro (zuvor: 9,00 Euro), was ca. dem NAV inkl. eines 25%igen Sicherheitsabschlags entspreche.