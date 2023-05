Christian Bruns und Patrick Speck, Analysten der Montega AG, bestätigen ihr Rating "kaufen" für die ACCENTRO Real Estate-Aktie und halten das aktuelle Bewertungsniveau für sehr attraktiv. Unser Kursziel von 5,00 (zuvor: 6,00) Euro errechnet sich als Durchschnitt aus dem Buchwert je Aktie in Höhe von 7,21 Euro und unserem angepassten DCF-Wert von 2,80 Euro, so die Aktienanalysten der Montega AG. (Analyse vom 08.05.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze ACCENTRO Real Estate-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs ACCENTRO Real Estate-Aktie:

1,60 EUR -1,23% (08.05.2023, 10:03)



ISIN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

DE000A0KFKB3



WKN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

A0KFKB



Ticker-Symbol ACCENTRO Real Estate-Aktie:

A4Y



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: A4Y) ist eine in Deutschland ansässige Holdinggesellschaft, die im Immobiliensektor tätig ist. Sie beschäftigt sich vor allem mit der Privatisierung von Wohnimmobilien. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt auf wirtschaftlich attraktiven Standorten in Deutschland. Die Aktivitäten umfassen den Erwerb, die Modernisierung und den Verkauf von Wohnimmobilien. (08.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von der Montega AG:Christian Bruns und Patrick Speck, Analysten der Montega AG, stufen die Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: A4Y) unverändert mit dem Rating "kaufen" ein.ACCENTRO habe am 28.04. den Konzernjahresfinanzbericht 2022 veröffentlicht und einen Ausblick auf 2023 gegeben.ACCENTRO habe im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsätze in Höhe von 165,2 (MONe: 162,4) Mio. Euro sowie ein Konzern-EBIT von 8,5 (MONe: 9,1) Mio. Euro verbucht. Dies liege im Bereich der im November 2022 revidierten Guidance (Umsatz: 160-170 Mio. Euro, EBIT: 8-10 Mio. Euro), allerdings wesentlich unter der ursprünglichen Managementprognose (Umsatz: 200 bis 220 Mio. Euro, EBIT: 45 bis 50 Mio. Euro). In Q4 seien nur noch Erlöse von 20,7 Mio. Euro mit einem allerdings beachtlichen Rohertrag von 9,2 Mio. Euro (44,7% Marge) erzielt worden.ACCENTRO erwarte für 2023 Umsätze in Höhe von 100 bis 120 Mio. Euro und ein Konzern-EBIT von 0 bis 2 Mio. Euro. Die Aktienanalysten der Montega AG würden mit einem sehr schwierigen Start in das GJ rechnen und hätten ihre Umsatzprognose deutlich auf 107,5 Mio. Euro gesenkt. Davon dürfte auf die Veräußerung von Vorratsimmobilien ein Umsatz von 87,5 Mio. Euro (Buchwert 70 Mio. Euro, Bruttomarge ca. 20%) entfallen, was einem Umsatzrückgang von rund 40% yoy entspreche (Guidance -30% bis -40% yoy).ACCENTROs aktuelle Marktkapitalisierung von 53,5 Mio. Euro bedeute einen Abschlag von ca. 77% zum Buchwert des Eigenkapitals (vor Minderheiten) in Höhe von rund 234 Mio. Euro. Die geringe Fair Value-Anpassung (-1,8 Mio. Euro) in 2022 zeige die Qualität des Portfolios. Bei der Substanzbewertung würden sich die Aktienanalysten der Montega AG am Buchwert des Eigenkapitals orientieren, da ihres Erachtens die stillen Reserven in ACCENTROs Vorratsimmobilienportfolio mögliche negative FV-Korrekturen bei den als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien (Fair Value Accounting nach IAS 40) kompensieren sollten.Da die Stärke des Unternehmens nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG vor allem im Vertrieb liege, sollte sich ACCENTRO mittelfristig auf das Privatisierungsgeschäft und die Vermarktung konzentrieren. Das Unternehmen werde in 2023 die Kapitalmarktarbeit intensivieren und u.a. regelmäßig Earnings Calls abhalten.