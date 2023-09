Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze ACCENTRO Real Estate-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ACCENTRO Real Estate-Aktie:

1,64 EUR -1,20% (28.09.2023, 17:35)



ISIN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

DE000A0KFKB3



WKN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

A0KFKB



Ticker-Symbol ACCENTRO Real Estate-Aktie:

A4Y



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: A4Y) ist eine in Deutschland ansässige Holdinggesellschaft, die im Immobiliensektor tätig ist. Sie beschäftigt sich vor allem mit der Privatisierung von Wohnimmobilien. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt auf wirtschaftlich attraktiven Standorten in Deutschland. Die Aktivitäten umfassen den Erwerb, die Modernisierung und den Verkauf von Wohnimmobilien. (29.09.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von der Montega AG:Christian Bruns und Patrick Speck, Analysten der Montega AG, stufen die Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: A4Y) unverändert mit dem Rating "kaufen" ein.Während bei ACCENTRO in der Geschäftsentwicklung für H2 nach Erachten der Analysten keine wesentliche Besserung in Sicht sei und das Management nach einem schwachen Q2 die Guidance 2023 ausgesetzt habe, richte sich das Augenmerk auf eine mögliche Übernahme der Aktienmehrheit durch einen neuen Mehrheitsaktionär.ACCENTRO habe im zweiten Quartal 2023 nur noch Erlöse in Höhe von 15,3 (Vj.: 59,8) Mio. Euro verbucht. Dabei seien 10,5 Mio. Euro auf den Verkauf von Vorratsimmobilien und 4,7 Mio. Euro auf Mieterträge entfallen. Das EBIT in Q2 habe -4,8 (Vj.: +5,4) Mio. Euro und das EPS -0,40 (Vj.: -0,02) Euro betragen. Aufgrund dieses Ergebnisses sowie der "anhaltend schwachen Marktentwicklung" habe das Management die Guidance für 2023 (Umsatz: 100-120 Mio. Euro, EBIT: 0-2 Mio. Euro) ausgesetzt.Das Darlehen von ACCENTRO's Mehrheitsaktionär Brookline gegenüber Shinhan AIM SGPI Trust No.5 sei derzeit in Verzug und mit 75% der Aktien als Sicherheit verpfändet. Die NongHyup Bank Ltd. als Treuhänderin des Darlehensgebers habe schon im Juli 2023 zusammen mit der Berliner Nox Capital Holding GmbH ein unverbindliches Interesse an einer Übernahme der ACCENTRO bekundet. Danach würden die Parteien erwägen die Übernahme des verpfändeten Aktienpakets zusammen mit einem Übernahmeangebot in Höhe des gesetzlichen Mindestangebotspreises an die Aktionäre zu unterbreiten und in einer Bezugsrechts-Kapitalerhöhung Eigenkapital (oder EK-ähnliches Kapital) in Höhe eines zweistelligen Mio.-Euro-Betrags zu beschaffen, um eine freiwillige Rückzahlung der ausstehenden Anleihe in Höhe von 225 Mio. Euro zu ermöglichen.Der Buchwert liege per 30. Juni 2023 bei 6,46 Euro je Aktie. Selbst unter Berücksichtigung der erwarteten Verluste bis Ende 2024 und bei Unterstellung eines Abschlags von 10% auf die Immobilien im Bestandsportfolio liege der Buchwert noch knapp über 4,00 Euro. Auf diesen Wert würden die Analysten einen Sicherheitsabschlag von 30% für angemessen halten. Zwar könnte eine BZR-KE diesen Wert verwässern, aber gleichzeitig hätten die ausstehenden Aktionäre auch von Zugeständnissen der Anleihegläubiger profitiert. Eine Übernahme würde nach Erachten der Analysten den Druck zu einem Ausverkauf des Bestandsportfolios zur Erfüllung der Tilgungsverpflichtungen reduzieren. Der Mindestangebotspreis für die im Prime Standard notierte Aktie im Falle einer Übernahme reflektiere nach Erachten der Analysten nicht den Wert des Unternehmens.Christian Bruns und Patrick Speck, Analysten der Montega AG, reduzieren ihre Umsatz- und Ergebniserwartungen für die nächsten Jahre, bestätigen aber ihre Kaufempfehlung mit einem auf 2,80 Euro reduzierten Kursziel (zuvor: 5,00 Euro). (Analyse vom 29.09.2023)