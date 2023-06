Auch wenn die Managementguidance beim Ergebnisziel (EBIT 2023: 0 bis 2 Mio. Euro, MONe: -2,5 Mio. Euro) verfehlt werden könnte, empfehlen Christian Bruns und Patrick Speck, Analysten der Montega AG, die ihres Erachtens deutlich unterbewertete ACCENTRO Real Estate-Aktie weiterhin zum Kauf mit unverändertem Kursziel von 5,00 Euro. (Analyse vom 06.06.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: A4Y) ist eine in Deutschland ansässige Holdinggesellschaft, die im Immobiliensektor tätig ist. Sie beschäftigt sich vor allem mit der Privatisierung von Wohnimmobilien. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt auf wirtschaftlich attraktiven Standorten in Deutschland. Die Aktivitäten umfassen den Erwerb, die Modernisierung und den Verkauf von Wohnimmobilien. (06.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von der Montega AG:Christian Bruns und Patrick Speck, Analysten der Montega AG, stufen die Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: A4Y) unverändert mit dem Rating "kaufen" ein.ACCENTRO habe letzte Woche über ein schwaches Q1/2023 berichtet, aber dennoch die Guidance 2023 (Umsatz: 100 bis 120 Mio. Euro; EBIT: 0 bis 2,0 Mio. Euro) bestätigt.ACCENTRO habe in den ersten drei Monaten Erlöse in Höhe von 20,8 (Vj.: 33,7) Mio. Euro verbucht. Dabei seien 16,2 Mio. Euro auf den Verkauf von Vorratsimmobilien und 4,5 Mio. Euro auf Mieterträge entfallen. Das Servicegeschäft sei in Q1 vernachlässigbar gewesen. Das beurkundete Verkaufsvolumen sei noch deutlicher auf nur noch 7,0 (Vj.: 27,3) Mio. Euro gefallen. Ein Hoffnungsschimmer verberge sich in der Aussage, dass im April die Anzahl initiierter Verkäufe wieder leicht angestiegen sei. Dies unterstreiche die Erwartung der Aktienanalysten der Montega AG höherer Umsätze ab Q3.Auch die Rohertragsmarge sei auf Gruppenebene mit 12,6% in Q1 sehr schwach ausgefallen. So habe dem Umsatz aus dem Verkauf von Vorratsimmobilien in Höhe von 16,2 Mio. Euro ein Aufwand von 15,6 Mio. Euro entgegengestanden, was einer Marge von nur 3,7% entspreche (Vj.: 21,9%). Auch wenn diese Marge abhängig von Art und Erwerbszeitpunkt der veräußerten Vorratsimmobilien sei und starken unterjährigen Schwankungen unterliege, sei sie dennoch ein Indikator für den angespannten Markt, in dem Preiszugeständnisse von der Verkäuferseite gemacht werden müssten. So werbe ACCENTROs Vertrieb aktuell bei einigen Objekten mit bis zu 10% reduzierten Preisen bis zum 30.06.2023.Während das Bestandsportfolio (IAS 40 - als Finanzinvestition gehaltene Immobilien) in 2022 noch ausgebaut worden sei, habe nach dem erfolgreichen Abschluss der Anleiherefinanzierung nun nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG endgültig der Abbau der Finanzverschuldung Priorität. Nach der Rückzahlung von 25 Mio. Euro zum Abschluss der Refinanzierung habe sich ACCENTRO gegenüber den Anleihegläubigern zu einer Rückzahlung von weiteren 40 Mio. Euro bis Dezember 2023 sowie zusätzlichen 65 Mio. Euro bis Ende 2024 verpflichtet. Die Aktienanalysten der Montega AG seien weiter der Überzeugung, dass dies am besten mit einer großen Transaktion aus dem Bestandsportfolio gelingen könne.ACCENTROs aktuelle Marktkapitalisierung von 50,4 Mio. Euro bedeute einen Abschlag von ca. 77,4% zum Buchwert des Eigenkapitals (vor Minderheiten) in Höhe von rund 222,9 Mio. Euro. Die Aktienanalysten der Montega AG würden eine Belebung des Transaktionsmarktes und eine Stabilisierung des Preisniveaus für Wohnimmobilien in H2/2023 sowie eine erfolgreiche Gesundschrumpfung des Unternehmens bis 2025 erwarten.