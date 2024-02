(11) GBC AG oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat bedeutende finanzielle Interessen an dem analysierten Unternehmen, wie z.B. die Gewinnung und/oder Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen bzw. die Gewinnung und/oder Erbringung von Dienstleistungen für das analysierte Unternehmen (z.B. Präsentation auf Konferenzen, Roundtables, Roadshows etc.).

Augsburg (www.aktiencheck.de) - ABO Wind-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) zu kaufen.Die ABO Wind AG habe in den vergangenen Jahren als Projektierer von erneuerbaren Energien deutlich an der Transformation im Energiesektor (Wandel von fossilen Energien zu grünen Energien) partizipieren und hierbei sehr dynamisch wachsen können (Gesamtleistungs-CAGR 14-12: 14,1%). Im Rahmen der starken Geschäftsexpansion seien seit der Gründung der Gesellschaft Windkraft- und Solaranlagen sowie Energiespeicher mit einer Gesamtkapazität von rund 5,0 Gigawatt entwickelt worden.Auch im ersten Halbjahr des vergangenen Geschäftsjahres 2023 habe sich der dynamische Wachstumskurs der Gesellschaft aufgrund einer stark erhöhten Bautätigkeit mit einem Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 33,4% auf 130,7 Mio. EUR (1. HJ 2022: 98,0 Mio. EUR) fortgesetzt. Parallel hierzu habe das operative Ergebnis (EBIT) signifikant um 14,8% auf 16,3 Mio. EUR zugelegt (1. HJ 2022: 14,2 Mio. EUR). In Anbetracht dieser positiven Halbjahresperformance habe das Management seine bisherige Guidance (Nettogewinn von 22,0 Mio. EUR bis 26,0 Mio. EUR) für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt.Zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres habe die Gesellschaft bekannt gegeben, dass sie für das vergangene Geschäftsjahr 2023 und die laufende Geschäftsperiode 2024 mit einem jährlichen Wachstum der Gesamtleistung (beinhalte Umsatz und Bestandsveränderungen) von 10,0% bis 30,0% rechne und somit eine deutliche Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumspfads plane. Die für das Geschäftsjahr 2023 avisierte Nettoguidance sei hierbei nochmals bekräftigt worden. In Bezug auf das laufende Geschäftsjahr erwarte ABO Wind ebenfalls eine positive Geschäftsentwicklung und basierend auf den Unternehmensplanungen einen Anstieg des Nettogewinns auf 25,0 Mio. EUR bis 31,0 Mio. EUR. Auch für die nachfolgenden Jahre würden sich laut Unternehmensangaben Steigerungen bei den jährlichen Ergebnissen abzeichnen und so solle sich der Jahresüberschuss bis 2027 sogar verdoppeln.Der bisherige geschäftliche Erfolg der ABO Wind war traditionell sehr stark mit der Anzahl der Entwicklungsprojekte verknüpft, die aufgebaut und umgesetzt werden konnten, so die Analysten der GBC AG. Die Projektpipeline des Unternehmens sei in den vergangenen Jahren in punkto Volumen und Qualität sukzessive gewachsen, wobei diese auch mehrere internationale Großprojekte und verstärkt auch Wasserstoff-Projekte beinhalte.Auf Basis ihrer Prognosen hätten Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells einen fairen Wert für die ABO Wind-Aktie in Höhe von 103,50 EUR ermittelt und empfehlen die Aktie zum Kauf. (Analyse vom 19.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ABO Wind-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:49,20 EUR +1,86% (08.02.2024, 15:14)XETRA-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:47,50 EUR 0,00% (08.02.2024, 15:01)ISIN ABO Wind-Aktie:DE0005760029WKN ABO Wind-Aktie:576002Ticker-Symbol ABO Wind-Aktie:AB9Kurzprofil ABO Wind AG:ABO Wind (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) plant und errichtet weltweit Wind- und Solarparks, Batterie- und Wasserstoffprojekte. Seit mehr als 25 Jahren bieten die hausinternen Fachabteilungen von ABO Wind alles aus einer Hand: Von der Standortbegutachtung, Planung, Genehmigung und Finanzierung bis hin zu Errichtung, Netzanschluss, Betriebsführung und Service. (08.02.2024/ac/a/nw)