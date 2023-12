Tradegate-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:

41,40 EUR -1,90% (04.12.2023, 13:51)



XETRA-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:

41,60 EUR -1,42% (04.12.2023, 13:59)



ISIN ABO Wind-Aktie:

DE0005760029



WKN ABO Wind-Aktie:

576002



Ticker-Symbol ABO Wind-Aktie:

AB9



Kurzprofil ABO Wind AG:



ABO Wind (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) plant und errichtet weltweit Wind- und Solarparks, Batterie- und Wasserstoffprojekte. Seit mehr als 25 Jahren bieten die hausinternen Fachabteilungen von ABO Wind alles aus einer Hand: Von der Standortbegutachtung, Planung, Genehmigung und Finanzierung bis hin zu Errichtung, Netzanschluss, Betriebsführung und Service. (04.12.2023/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - ABO Wind-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9).ABO Wind habe ihre Guidance für 2023 (Nettogewinn von EUR 22 Mio. bis EUR 26 Mio.) bestätigt. Für 2024 gehe das Unternehmen von einem Nettogewinn von EUR 25 Mio. bis EUR 31 Mio. aus. Nehme man die jeweilige Guidancemitte als Referenzpunkt (EUR 24 Mio. und EUR 28 Mio.), ergäbe sich ein Nettogewinnwachstum von 17% J/J. Auch für die Folgejahre gehe das Management von steigenden Nettogewinnen aus. Obwohl die Windbranche gegenwärtig mit Projektverzögerungen, höheren Zinsen und Lieferschwierigkeiten kämpfe, rechne ABO Wind auch 2024 mit guten Ergebnissen. Grund dafür sei eine international breit gefächerte und in den letzten Jahren ständig gewachsene Projektpipeline von hoher Qualität. Immer mehr Projekte würden die Baureife erreichen und ABO Wind die Möglichkeit geben, entweder die Projektrechte sofort zu verkaufen oder selbst zu bauen. Der Analyst sehe seine Wachstumsprognosen bestätigt und halte an seinem Kursziel von EUR 106 fest. Nach dem Kursrückgang der letzten Monate sei ABO Wind mit einem 2024 KGV von 15 günstig bewertet.Dr. Karsten von Blumenthal, Analyst von First Berlin, bekräftigt seine Kaufempfehlung für die ABO Wind-Aktie. (Analyse vom 04.12.2023)Börsenplätze ABO Wind-Aktie: