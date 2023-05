Tradegate-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:

Kurzprofil ABO Wind AG:



ABO Wind (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) plant und errichtet weltweit Wind- und Solarparks, Batterie- und Wasserstoffprojekte. Seit mehr als 25 Jahren bieten die hausinternen Fachabteilungen von ABO Wind alles aus einer Hand: Von der Standortbegutachtung, Planung, Genehmigung und Finanzierung bis hin zu Errichtung, Netzanschluss, Betriebsführung und Service. (04.05.2023/ac/a/nw)



Sauerlach (www.aktiencheck.de) - ABO Wind-Aktienanalyse von "Nebenwerte Journal":Klaus Hellwig, Aktienexperte des Fachmagazins "Nebenwerte Journal", nimmt die Aktie der ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Obwohl sich nicht erst mit der Börsenrally in diesem Jahr, sondern bereits zwei Monate vorher die Überzeugung durchgesetzt habe, dass sich die Rahmenbedingungen für die "Erneuerbaren" trotz aller Herausforderungen und zahlreicher Probleme nur verbessern könnten, seien nach dem Anstieg um 83% auf 95,40 Euro doch Gewinne mitgenommen worden. Sowohl für die ABO Wind AG als auch für die "grünen Werte" würden die positiven Perspektiven keinen Anlass zum Ausstieg bieten; im Gegenteil beschleunige die Zeitenwende auch hier das Wachstum.Treffen die Prognosen des Vorstands zu, bewegt sich das KGV 2023e bei 2,85 Euro mit 25 und 2024e bei 3,10 Euro je Aktie mit 23 in einem Rahmen, der auf Sicht einmal mehr deutliche Kurschancen verspricht, so Klaus Hellwig von "Nebenwerte Journal". (Ausgabe 05/2023)