Tradegate-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:

44,20 EUR +0,45% (02.11.2023, 12:26)



XETRA-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:

44,10 EUR +1,38% (02.11.2023, 12:26)



ISIN ABO Wind-Aktie:

DE0005760029



WKN ABO Wind-Aktie:

576002



Ticker-Symbol ABO Wind-Aktie:

AB9



Kurzprofil ABO Wind AG:



ABO Wind (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) plant und errichtet weltweit Wind- und Solarparks, Batterie- und Wasserstoffprojekte. Seit mehr als 25 Jahren bieten die hausinternen Fachabteilungen von ABO Wind alles aus einer Hand: Von der Standortbegutachtung, Planung, Genehmigung und Finanzierung bis hin zu Errichtung, Netzanschluss, Betriebsführung und Service. (02.11.2023/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - ABO Wind-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9).Auf der Hauptversammlung hätten 87% für den Rechtsformwechsel gestimmt. Damit werde aus der ABO Wind AG die ABO Energy KGaA. Durch den Rechtsformwechsel würden die beiden Gründer ihren Einfluss auch für den Fall behalten, dass künftige Kapitalerhöhungen die derzeitige Mehrheit der Gründerfamilien von ca. 52% verwässern sollten. Operativ habe ABO zuletzt mit positiven Meldungen überzeugt. So seien in Südafrika die Projektrechte für einen baureifen 100 MW Solarpark verkauft worden. In Finnland habe ABO weitere Meilensteine erreicht und sei zum führenden Windkraftentwickler des Landes aufgestiegen. In Deutschland gehe ABOs erstes Wasserstoffprojekt mit der Bestellung der Elektrolysesysteme in die nächste Phase. Ein aktualisiertes DCF-Modell, dass den gestiegenen Zins für risikolose Anlagen berücksichtige, ergebe ein neues Kursziel von EUR 106 (bisher: EUR 118).Nach den kräftigen Kursverlusten der letzten Monate sieht Dr. Karsten von Blumenthal, Analyst von First Berlin, ABO als attraktiv bewertet an und bestätigt seine "buy"-Empfehlung. (Analyse vom 02.11.2023)Börsenplätze ABO Wind-Aktie: