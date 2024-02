Tradegate-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:

49,10 EUR -2,58% (20.02.2024, 11:25)



XETRA-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:

49,70 EUR -1,00% (20.02.2024, 10:48)



ISIN ABO Wind-Aktie:

DE0005760029



WKN ABO Wind-Aktie:

576002



Ticker-Symbol ABO Wind-Aktie:

AB9



Kurzprofil ABO Wind AG:



ABO Wind (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) plant und errichtet weltweit Wind- und Solarparks, Batterie- und Wasserstoffprojekte. Seit mehr als 25 Jahren bieten die hausinternen Fachabteilungen von ABO Wind alles aus einer Hand: Von der Standortbegutachtung, Planung, Genehmigung und Finanzierung bis hin zu Errichtung, Netzanschluss, Betriebsführung und Service. (20.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - ABO Wind-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9).ABO Wind habe 2023 einen vorläufigen Nettogewinn von EUR 27,3 Mio. erzielt und damit ihre Guidance von EUR 22 Mio. - EUR 26 Mio. übertroffen. Nach dem ausgezeichneten Nettoergebnis von 2022 in Höhe von EUR 24,6 Mio. sei dem Unternehmen damit erneut ein Rekordergebnis gelungen, das das Vorjahresergebnis um 11% übertrumpfe. Auch die Nettoergebnisschätzung des Analysten von EUR 24,0 Mio. sei um 14% überflügelt worden. Für 2024 gehe das Unternehmen von einem Nettogewinn von EUR 25 Mio. bis EUR 31 Mio. aus.Der Analyst habe seine Schätzungen für 2024 und die Folgejahre leicht erhöht. Wesentliche Gründe dafür seien die regulatorischen Verbesserungen im Wind- und Solarbereich in Deutschland und der EU sowie der starke Preisrückgang für Solarmodule. Beides sollte das Geschäft von ABO Wind beflügeln. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe ein leicht erhöhtes Kursziel von EUR 110 (bisher: EUR 106).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ABO Wind-Aktie: