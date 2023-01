Tradegate-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:

Kurzprofil ABO Wind AG:



ABO Wind (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) plant und errichtet weltweit Wind- und Solarparks, Batterie- und Wasserstoffprojekte. Seit mehr als 25 Jahren bieten die hausinternen Fachabteilungen von ABO Wind alles aus einer Hand: Von der Standortbegutachtung, Planung, Genehmigung und Finanzierung bis hin zu Errichtung, Netzanschluss, Betriebsführung und Service. (26.01.2023/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - ABO Wind-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) weiterhin zu kaufen.ABO Wind habe ihre Guidance für das Nettoergebnis 2022 erneut erhöht. Nachdem das Unternehmen die Guidance Anfang Dezember 2022 von 13,8 Mio. Euro auf fast 17 Mio. Euro erhöht habe, gehe ABO nunmehr von einem Nettoergebnis in Höhe von 20 bis 25 Mio. Euro aus. Wesentlicher Grund für die Anhebung seien Projekterfolge, die noch vor Jahresende 2022 erzielt worden seien. Damit sollte der bisherige Rekordgewinn aus dem Jahre 2017 von 17 Mio. Euro deutlich übertroffen werden. Die erneute Guidanceanhebung bestätige die positive Sicht der Analysten von First Berlin auf das Unternehmen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe ein neues Kursziel von 118 Euro (bisher: 112 Euro). Trotz der sehr guten Kursentwicklung seit Mitte November 2022 sähen Analysten von First Berlin weiterhin deutliches Kurspotenzial.Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, bekräftigt seine Kaufempfehlung für die ABO Wind-Aktie. (Analyse vom 26.01.2023)Börsenplätze ABO Wind-Aktie: