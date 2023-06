Tradegate-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:

60,20 EUR +2,73% (09.06.2023, 13:26)



XETRA-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:

60,00 EUR +0,33% (09.06.2023, 13:14)



ISIN ABO Wind-Aktie:

DE0005760029



WKN ABO Wind-Aktie:

576002



Ticker-Symbol ABO Wind-Aktie:

AB9



Kurzprofil ABO Wind AG:



ABO Wind (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) plant und errichtet weltweit Wind- und Solarparks, Batterie- und Wasserstoffprojekte. Seit mehr als 25 Jahren bieten die hausinternen Fachabteilungen von ABO Wind alles aus einer Hand: Von der Standortbegutachtung, Planung, Genehmigung und Finanzierung bis hin zu Errichtung, Netzanschluss, Betriebsführung und Service. (09.06.2023/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - ABO Wind-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9).ABO Wind erwarte für 2023 ein Nettoergebnis von deutlich über 20 Mio. Euro und weitere Steigerungen in den Folgejahren, da die Beschleunigung der Energiewende in Deutschland und weiteren Ländern die Geschäftsentwicklung beflügele. Wenn es ABO Wind gelänge, die Eigenkapitalausstattung deutlich zu verbessern, halte der Vorstand bis 2027 eine Verdoppelung des Nettoergebnis auf ca. 50 Mio. Euro für erreichbar (2022: knapp 25 Mio. Euro). Da die Unternehmensgründer Ahn und Bockholt, die gegenwärtig 52% der Anteile halten würden, die Kontrolle über das Unternehmen auch bei weiterer Verwässerung nicht aufgeben und die Tradition eines familiengeführten Unternehmens mit entsprechender Unternehmenskultur fortsetzen möchten, würden sie über eine Umwandlung der Rechtsform nachdenkene. Aus einer Aktiengesellschaft (AG) könnte eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) werden, die es den Gründern auch bei geringerem Anteil erlauben würde, die Geschäftsführung und damit den Kurs des Unternehmens zu bestimmen. Die erste Reaktion der Investoren sei allerdings negativ gewesen und der Kurs habe nach der Ad-hoc-Meldung im Tagesverlauf ca. 10% verloren. Insgesamt sei der Kurs seit Erreichen des Allzeithochs von knapp 97 Euro um fast 40% gefallen - trotz sich stetig verbessernden Zukunftsaussichten. First Berlin halte den Wunsch der Gründer nach Erhaltung der Kontrolle für gut nachvollziehbar, allerdings bestehe die Gefahr, dass viele Investoren die Rechtsformumwandlung nicht goutieren würden, weil sie nicht nur an der positiven Geschäftsentwicklung partizipieren, sondern mit ihrem Stimmgewicht auch Einfluss auf die Geschäftspolitik nehmen wollten. Dies dürfte nach Auffassung von Firste Berlin in der Rechtsform der KGaA schlechter möglich sein als bei einer AG. Damit könnte der Zugang zu Eigenkapital für ABO Wind schwieriger und teurer werden. Somit werde es für ABO Wind entscheidend sein, genügend (potenzielle) Investoren davon zu überzeugen, dass auch ein Investment in eine ABO Wind KGaA eine sehr attraktive Anlage sei. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe weiterhin ein Kursziel von 118 Euro.Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die ABO Wind-Aktie. (Analyse vom 09.06.2023)Börsenplätze ABO Wind-Aktie: