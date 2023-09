Tradegate-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:

ABO Wind (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) plant und errichtet weltweit Wind- und Solarparks, Batterie- und Wasserstoffprojekte. Seit mehr als 25 Jahren bieten die hausinternen Fachabteilungen von ABO Wind alles aus einer Hand: Von der Standortbegutachtung, Planung, Genehmigung und Finanzierung bis hin zu Errichtung, Netzanschluss, Betriebsführung und Service. (07.09.2023/ac/a/nw)



ABO Wind habe Umsatz und EBIT im ersten Halbjahr kräftig gesteigert. Der Umsatz habe sich durch die deutlich ausgeweitete Bautätigkeit um 33% J/J auf EUR 131 Mio. erhöht. Das EBIT sei um 15% auf EUR 16,3 Mio. gestiegen. Der Nettogewinn sei allerdings aufgrund deutlich höherer Zinsaufwendungen 7% hinter dem Vorjahreswert zurückgeblieben und habe EUR 8,9 Mio. erreicht. Das Management habe seine Guidance (Nettogewinn von EUR 22 Mio. - EUR 26 Mio.) bestätigt. Üblicherweise sei das 2. Halbjahr saisonal deutlich stärker als das erste. Daher gehe der Analyst weiterhin davon aus, dass ABO Wind ihre Guidance erreiche. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe auf Basis kaum veränderter Schätzungen weiterhin ein Kursziel von EUR 118. Nach dem Kursrückgang in den letzten Monaten sei die Aktie wesentlich attraktiver bewertet bei unverändert guten kurz- und mittelfristigen Gewinnaussichten (KGV 2024E jetzt bei 17).Dr. Karsten von Blumenthal, Analyst von First Berlin, bekräftigt seine "buy"-Empfehlung für die ABO Wind-Aktie. (Analyse vom 07.09.2023)Börsenplätze ABO Wind-Aktie: