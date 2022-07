Tradegate-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:

Kurzprofil ABO Wind AG:



ABO Wind (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) plant und errichtet weltweit Wind- und Solarparks, Batterie- und Wasserstoffprojekte. Kernelemente der Geschäftstätigkeit sind Initiierung von Projekten, Standort-Akquise, technische und kaufmännische Planung, Vorbereitung internationaler Bankfinanzierungen und Errichtung schlüsselfertiger Anlagen. ABO Wind betreut ab der Inbetriebnahme die operative Phase der Anlagen und entwickelt bei Bedarf Repoweringkonzepte, um bewährte Standorte effektiver zu nutzen. (11.07.2022/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - ABO Wind-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) weiterhin zu kaufen.Nach der Verabschiedung des so genannten "Osterpakets" im deutschen Bundestag sollte der Ausbau von Wind- und Solarkraft in den nächsten Jahren schneller vonstattengehen. ABO Wind sei mit ihrer deutschen Wind- und Solarprojektpipeline mit einer Gesamtkapazität von ca. 1.900 MW gut aufgestellt für die Beschleunigung der Energiewende in Deutschland. Das Unternehmen habe jüngst seinen Vorstand um drei auf sechs Mitglieder vergrößert. Dr. Karsten Schlageter werde nach dem Ausscheiden von Herrn Höllinger als Vorstandssprecher fungieren. Mit dem verstärkten Vorstandsteam sehe der Analyst ABO Wind gut gerüstet, um ihre internationale Wachstumsstrategie fortzusetzen.Zwar sinkt unser Kursziel aufgrund der höheren Rendite von risikolosen Anlagen von EUR 95 auf EUR 92, bei einem Kurspotenzial von >60% bleibt die ABO Wind-Aktie aber ein klarer Kauf, so Dr. Karsten von Blumenthal, Analyst von First Berlin. (Analyse vom 11.07.2022)Börsenplätze ABO Wind-Aktie: