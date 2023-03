Tradegate-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:

Kurzprofil ABO Wind AG:



ABO Wind (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) plant und errichtet weltweit Wind- und Solarparks, Batterie- und Wasserstoffprojekte. Seit mehr als 25 Jahren bieten die hausinternen Fachabteilungen von ABO Wind alles aus einer Hand: Von der Standortbegutachtung, Planung, Genehmigung und Finanzierung bis hin zu Errichtung, Netzanschluss, Betriebsführung und Service. (02.03.2023/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - ABO Wind-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) weiterhin zu kaufen.ABO Wind verkaufe Repsol Renovables fünf spanische Erneuerbare-Energie-Projekte mit einer Gesamtleistung von 250 MW. Dazu werde ABO Wind die fünf Projekte, mit deren Entwicklung das Unternehmen bereits 2018 begonnen habe, weiter bis zur Baureife entwickeln. Die Inbetriebnahme sei zwischen 2024 und 2025 geplant. Der Portfolio-Verkauf sei ein großer Erfolg für ABO Wind im spanischen Markt und ein weiterer Beleg für die erfolgreichen internationalen Aktivitäten des Unternehmens. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe weiterhin ein Kursziel von EUR 118.Dr. Karsten von Blumenthal, Analyst von First Berlin, bestätigt seine "buy"-Empfehlung für die ABO Wind-Aktie. Nach dem jüngsten Kursrutsch der Aktie von ca. 20% seit Anfang Februar sei der Einstieg für Investoren jetzt deutlich günstiger möglich. (Analyse vom 02.03.2023)Börsenplätze ABO Wind-Aktie: