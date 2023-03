Börsenplätze ABO Wind-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:

78,80 EUR -0,51% (31.03.2023, 11:18)



XETRA-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:

78,00 EUR -0,76% (31.03.2023, 11:02)



ISIN ABO Wind-Aktie:

DE0005760029



WKN ABO Wind-Aktie:

576002



Ticker-Symbol ABO Wind-Aktie:

AB9



Kurzprofil ABO Wind AG:



ABO Wind (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) plant und errichtet weltweit Wind- und Solarparks, Batterie- und Wasserstoffprojekte. Seit mehr als 25 Jahren bieten die hausinternen Fachabteilungen von ABO Wind alles aus einer Hand: Von der Standortbegutachtung, Planung, Genehmigung und Finanzierung bis hin zu Errichtung, Netzanschluss, Betriebsführung und Service. (31.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ABO Wind-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wind- und Solarparkprojektierers ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) unter die Lupe.ABO Wind gehöre zu den spannendsten Green-Tech-Werten an der deutschen Börse. Nach einem fulminanten Jahresstart habe die Aktie jedoch eine Verschnaufpause hingelegt. Doch seit einigen Tagen gebe es neuen Schwung, zumal der aktivistische Investor Enkraft Druck mache.Enkraft fordere vom Management hinsichtlich der Börsennotierung einen Wechsel in den Geregelten Markt, hätten "Reuters" und die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" bereits vergangene Woche berichtet. Angesichts der erreichten Größe von ABO Wind sei die Notierung im Freiverkehr hinsichtlich der Transparenz nicht mehr ausreichend. So müssten etwa die Auswahl neuer Projektstandorte oder die Wasserstoffstrategie klarer kommuniziert werden.Kritik habe Enkraft auch am Plan geäußert, den langjährigen juristischen Berater Alexander Thomas in den Aufsichtsrat zu berufen. Der Aktivist sehe hier mögliche Interessenkonflikte.Aus Sicht der Anleger wäre eine Notierung im Geregelten Markt zu begrüßen. Das würde neue Investoren anlocken und wäre mittelfristig auch Voraussetzung für eine mögliche Aufnahme in den SDAX. Die Aktie hat infolge der Enkraft-Forderungen bereits wieder angezogen - sie bleibt angesichts der Wachstumsperspektiven und der starken Projektpipeline ein Kauf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Dreistellige Kurse seien realistisch. (Analyse vom 31.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link