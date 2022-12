Tradegate-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:

64,60 EUR +1,25% (07.12.2022, 14:41)



XETRA-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:

64,00 EUR +0,31% (07.12.2022, 14:42)



ISIN ABO Wind-Aktie:

DE0005760029



WKN ABO Wind-Aktie:

576002



Ticker-Symbol ABO Wind-Aktie:

AB9



Kurzprofil ABO Wind AG:



ABO Wind (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das sich mit der Entwicklung von Windenergieprojekten im In- und Ausland beschäftigt. Das Unternehmen initiiert Projekte, akquiriert Standorte, übernimmt die technische und kaufmännische Planung, bereitet die Finanzierung vor und errichtet die Windparks. Darüber hinaus beschäftigt sich ABO Wind mit der Planung und dem Bau von Biogasanlagen. Neben den eigenen Projekten verwaltet das Unternehmen Windparks im Auftrag internationaler Betreiber. (07.12.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ABO Wind-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) unter die Lupe.Der Gegenbewegung bei DAX & Co gehe die Luft aus. Auch viele Nebenwerte seien zuletzt in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Der Ausbau der Windenergie laufe derweil weltweit auf Hochtouren. Damit seien die Voraussetzungen für ABO Wind eigentlich bestens. Sollte der Aktie nun der Sprung über die 68-Euro-Marke gelingen, dann würde sie das passende Kaufsignal generieren. Bei ABO Wind gebe es mittel- und langfristig die Chance auf Verdoppelung, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.12.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von PVA TePla befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR. HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ABO Wind-Aktie: