Börsenplätze ABO Wind-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:

74,00 EUR +2,78% (21.03.2023, 10:32)



XETRA-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:

73,80 EUR +1,37% (21.03.2023, 10:32)



ISIN ABO Wind-Aktie:

DE0005760029



WKN ABO Wind-Aktie:

576002



Ticker-Symbol ABO Wind-Aktie:

AB9



Kurzprofil ABO Wind AG:



ABO Wind (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) plant und errichtet weltweit Wind- und Solarparks, Batterie- und Wasserstoffprojekte. Seit mehr als 25 Jahren bieten die hausinternen Fachabteilungen von ABO Wind alles aus einer Hand: Von der Standortbegutachtung, Planung, Genehmigung und Finanzierung bis hin zu Errichtung, Netzanschluss, Betriebsführung und Service. (21.03.2023/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - ABO Wind-Aktienanalyse von First Berlin:Laut Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, ist die Aktie der ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) unverändert ein klarer Kauf.Das vergangene Jahr sei das mit Abstand erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte von ABO Wind gewesen. Zweimal habe das Unternehmen die Nettoergebnisguidance erhöht und schließlich einen Jahresgewinn von 24,6 Mio. Euro erzielt. Damit habe ABO Wind am oberen Ende der jüngsten Guidance von 20 bis 25 Mio. Euro gelegen. Zwei Jahre früher als ursprünglich angepeilt sei dem Unternehmen damit der Sprung über die 20 Mio. Euro-Marke gelungen.Auch für 2023 erwarte ABO Wind einen Gewinn in ähnlicher Höhe (22 bis 26 Mio. Euro). Die Projektpipeline sei um 1 GW auf 21 GW angestiegen. Hinzu komme die wasserstoffbasierte Projektpipeline von 15 GW. Diese sehr großen Pipelines versprächen weiteres profitables Wachstum für die kommenden Jahre.Nach dem starken operativen Ergebnis 2022, das 14% über der Schätzung der Aktienanalysten von First Berlin gelegen habe, hätten die Aktienanalysten ihre EBIT-Prognosen für 2023 und die Folgejahre angehoben. Aufgrund der gestiegenen Kreditzinsen würden sie allerdings einen höheren Zinsaufwand unterstellen. Die Aktienanalysten würden daher ihre Nettoergebnisprognose von 24 Mio. Euro für 2023 bestätigen.Ein aktualisiertes DCF-Modell führe weiterhin zu einem Kursziel von 118 Euro. Nach dem jüngsten Kursrückgang sähen die Aktienanalysten von First Berlin deutliches Kurspotenzial (ca. 60%).Nach Ansicht von Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, ist die Aktie von ABO Wind nach wie vor ein klarer Kauf. (Analyse vom 21.03.2023)