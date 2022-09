Börsenplätze ABO Wind-Aktie:



Kurzprofil ABO Wind AG:



ABO Wind (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das sich mit der Entwicklung von Windenergieprojekten im In- und Ausland beschäftigt. Das Unternehmen initiiert Projekte, akquiriert Standorte, übernimmt die technische und kaufmännische Planung, bereitet die Finanzierung vor und errichtet die Windparks. Darüber hinaus beschäftigt sich ABO Wind mit der Planung und dem Bau von Biogasanlagen. Neben den eigenen Projekten verwaltet das Unternehmen Windparks im Auftrag internationaler Betreiber. (02.09.2022/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - ABO Wind-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) weiterhin zu kaufen.ABO Wind habe sehr gute Halbjahreszahlen veröffentlicht, die über den Schätzungen der Analysten von First Berlin gelegen hätten. Der Umsatz sei um 59% J/J auf 98,0 Mio. Euro und das Nettoergebnis um 48% J/J auf 9,6 Mio. Euro gestiegen. Das Management habe die Guidance für 2022 (Nettoergebnis mindestens auf Vorjahresniveau von 13,8 Mio. Euro) bestätigt und darauf hingewiesen, dass das Ergebniswachstum des Gesamtjahres geringer sein dürfte als im ersten Halbjahr.Die Grünstromprojektpipeline sei erneut gewachsen und belaufe sich nunmehr auf mehr als 20 GW. Zusätzlich dazu entwickele ABO Wind eine Wasserstoffprojektpipeline, die Strom für die Produktion grünen Wasserstoffs insbesondere über sehr große Windparks im Gigawattbereich bereitstellen solle. Diese Pipeline habe bereits ein Volumen von 15 GW, davon 11 GW in Kanada, wo die deutsche und die kanadische Regierung jüngst ein Abkommen zur Lieferung grünen Wasserstoffs ab 2025 geschlossen hätten.Die Analysten von First Berlin würden ihre Schätzungen vorerst unverändert lassen, nach den guten H1-Zahlen aber eine Guidance-Erhöhung zum Jahresende hin nicht ausschließen. Die größere Projektpipeline und die zusätzliche Wasserstoffprojektpipeline würden die Analysten von First Berlin in ihrem DCF-Modell berücksichtigen. Dies führe zu einem neuen fairen Wert von 109 Euro (bisher: 92 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link