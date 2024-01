Wien (www.aktiencheck.de) - Obwohl ABOUT YOU (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) (+10,8%) unter der schwachen Nachfrage leidet und gestern im Rahmen seines Quartalsberichts zu Q3 die Umsatzprognose zurückschrauben musste, konnte das Unternehmen ein besser als erwartetes Zahlenwerk vorlegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).AGRANA (ISIN: AT000AGRANA3, WKN: A2NB37, Ticker-Symbol: AGB2, Wiener Börse-Symbol: AGR) (0%) habe gestern die Ergebnisse für das 3. Quartal veröffentlicht, die operativ besser als erwartet ausgefallen, aber durch eine Wertberichtigung im Fruchtbereich belastet worden seien. Der Umsatz habe sich auf EUR 988 Mio. belaufen, ein Plus von 4%, und die RBI-Schätzung von EUR 912 Mio. übertroffen. Das EBIT habe mit EUR 38,5 Mio. geringfügig unter dem Vorjahreswert gelegen und die RBI-Prognose von EUR 38,2 Mio. erfüllt.Gegen die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) (-4,3%) sei in Spanien von der Finanzmarktaufsicht CNMV ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden, nachdem hochriskante Finanzderivate auf Währungen vermarktet worden sein sollten. Es handle sich demnach um potenziell "sehr schwerwiegende Verstöße". (12.01.2024/ac/a/m)