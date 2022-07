Tradegate-Aktienkurs ABOUT YOU-Aktie:

Kurzprofil ABOUT YOU Holding SE:



ABOUT YOU (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) gehört zu den größten digitalen Modeplattformen in Europa. Das Fashion- und Technologieunternehmen bietet Kunden Mode (Damen, Herren, Kinder) aus einem Sortiment von mehr als 2.000 Marken und hat sich zum Ziel gesetzt, das klassische Shopping zu digitalisieren, indem es ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone oder mobilen Endgerät ermöglicht. (14.07.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ABOUT YOU sendet wieder Lebenszeichen - AktienanalyseDer Online-Modehändler ABOUT YOU (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) ist im ersten Quartal 2022/23 trotz des schwierigen Marktumfelds weiter gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei im Vergleich zum coronabedingt starken Vorjahreszeitraum von Anfang März bis Ende Mai um 19,4 Prozent auf gut 504 Mio. Euro geklettert. Das Wachstumstempo habe damit zwar merklich nachgelassen - im gesamten Geschäftsjahr 2012/22 habe der Erlös um fast die Hälfte zugelegt, im vorangegangenen Quartal seien es noch mehr als 30 Prozent Plus gewesen -, Analysten hätten allerdings größere Bremsspuren erwartet. Beim EBITDA hingegen habe ABOUT YOU die Schätzungen deutlich verfehlt. Der operative Verlust (bereinigtes EBITDA) habe sich aufgrund hoher Kosten in die internationale Expansion, Lieferkettenproblemen und Einmaleffekten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg auf minus 28,8 Mio. Euro nach minus 12,3 Mio. Euro im Vorjahr erhöht. Hier habe der Markt mit minus 14,8 Mio. Euro gerechnet.Dass die Aktie dennoch habe zulegen können, hänge vor allem mit dem Ausblick zusammen. Anders als andere Händler wie Asos und Zalando sehe sich ABOUT YOU weiterhin in der Lage, seine Jahresziele zu erreichen. Der Umsatz solle um 25 bis 35 Prozent zulegen, das bereinigte EBITDA bei minus 70 bis minus 50 Mio. Euro liegen, habe Mitgründer und Co-Chef Tarek Müller bekräftigt. Zudem hält er an seinem Plan fest, 2023/24 schwarze Zahlen zu schreiben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 27/2022)