5,97 EUR -1,32% (11.10.2022, 09:38)



5,95 EUR -1,82% (11.10.2022, 09:19)



DE000A3CNK42



A3CNK4



YOU



ABOUT YOU (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) gehört zu den größten digitalen Modeplattformen in Europa. Das Fashion- und Technologieunternehmen bietet Kunden Mode (Damen, Herren, Kinder) aus einem Sortiment von mehr als 2.000 Marken und hat sich zum Ziel gesetzt, das klassische Shopping zu digitalisieren, indem es ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone oder mobilen Endgerät ermöglicht. (11.10.2022/ac/a/nw)



ABOUT YOU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Onlinemodehändlers ABOUT YOU Holding SE (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) unter die Lupe.Das Übernahmeangebot des Möbelriesen XXL Lutz habe nicht nur die Aktie von Home 24 in die Höhe katapultiert. Auch die Aktie von ABOUT YOU sei nach monatelanger Talfahrt wieder angesprungen. Mit der Bekanntgabe der Q2-Zahlen dürfte diese kurze Erholung nun wieder passé sein. Denn der Konzern sei noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht.Der Onlinemodehändler habe sich aufgrund gestiegener Fulfillmentkosten weiter von der Gewinnschwelle entfernt, anstatt sich ihr anzunähern. Der operative Verlust habe sich im Jahresvergleich von minus 13,1 Millionen Euro auf minus 42,8 Millionen Euro verdreifacht. Eine Entwicklung, die das Unternehmen in seiner Meldung als "robustes Ergebnis" bezeichne.Der Umsatz sei im zweiten Quartal um 8,9 Prozent auf 430,9 Millionen Euro gewachsen. ABOUT YOU habe mit einem Erlös zwischen 414 und 445 Millionen Euro gerechnet.ABOUT YOU rechne unverändert damit, den Break-even beim bereinigten EBITDA im nächsten Geschäftsjahr zu erreichen."Der Aktionär" hält dieses Szenario für extrem unwahrscheinlich und rät Anlegern weiterhin, einen Bogen um die Aktie zu machen. Auch eine Übernahme der Otto-Tochter - die Mutter hält immer noch 64 Prozent - ist zeitnah nicht zu erwarten, so Sarina Rosenbusch. (Analyse vom 11.10.2022)