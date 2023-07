Tradegate-Aktienkurs ABOUT YOU-Aktie:

Kurzprofil ABOUT YOU Holding SE:



ABOUT YOU (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) gehört zu den größten digitalen Modeplattformen in Europa. Das Fashion- und Technologieunternehmen bietet Kunden Mode (Damen, Herren, Kinder) aus einem Sortiment von mehr als 2.000 Marken und hat sich zum Ziel gesetzt, das klassische Shopping zu digitalisieren, indem es ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone oder mobilen Endgerät ermöglicht. (13.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ABOUT YOU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Online-Modehändlers ABOUT YOU Holding SE (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) unter die Lupe.Die ABOUT YOU-Aktie reagiere mit satten Kursgewinnen auf die guten Zahlen. Beim Online-Modehändler sei aber seit eineinhalb Jahren wenig zu holen gewesen - im Gegenteil. Die Aktie sei in diesem Zeitraum von rd. 25 Euro zeitweise auf deutlich unter 5 Euro gefallen. ABOUT YOU habe nun aber den ersten Schritt in Richtung Profitabilität gemacht. Anleger sollten die weitere Entwicklung beim Hamburger Unternehmen beobachten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von AIXTRON befinden sich in Real-Depots von DER AKTIONÄR. HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ABOUT YOU-Aktie: