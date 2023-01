Tradegate-Aktienkurs ABOUT YOU-Aktie:

Kurzprofil ABOUT YOU Holding SE:



ABOUT YOU (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) gehört zu den größten digitalen Modeplattformen in Europa. Das Fashion- und Technologieunternehmen bietet Kunden Mode (Damen, Herren, Kinder) aus einem Sortiment von mehr als 2.000 Marken und hat sich zum Ziel gesetzt, das klassische Shopping zu digitalisieren, indem es ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone oder mobilen Endgerät ermöglicht. (12.01.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ABOUT YOU: Schwächelnde Konjunktur und steigende Preise machen dem Online-Modehändler weiter zu schaffen - AktienanalyseDie Konsumflaute macht ABOUT YOU (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) weiter das Leben schwer, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar habe der Online-Modehändler den Umsatz in den drei Monaten bis Ende November um 8,3 Prozent steigern können. In den ersten beiden Quartalen habe das Wachstum aber noch bei 19,4 Prozent bzw. 8,9 Prozent gelegen. Gleichzeitig habe sich der bereinigte operative Verlust von 30,5 Mio. Euro im Vorjahr auf 43,1 Mio. Euro ausgeweitet, was das Unternehmen unter anderem mit den hohen Lagerbeständen begründet habe. Diese hätten durch verstärkte Rabatt-Aktionen abgebaut werden müssen. In diesem Zusammenhang sei auch die durchschnittliche Warenkorbgröße um sechs Prozent auf 55,3 Prozent geschrumpft, während die Zahl der aktiven Kunden und der Bestellungen um 17,4 bzw. um 23,8 Prozent zugenommen habe.Angesichts der bisherigen Geschäftsentwicklung und mit Blick auf die maue Konjunktur gehe ABOUT YOU davon aus, beim Umsatz im Gesamtjahr nur noch das untere Ende der bereits im September zurechtgestutzten Prognosespanne von 1,905 bis 2,078 Mrd. Euro erreichen zu können. Gleiches gelte für den operativen Verlust, den das Unternehmen mit 140 bis 120 Mio. Euro prognostiziert.