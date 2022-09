Börsenplätze ABOUT YOU-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ABOUT YOU-Aktie:

6,21 EUR -3,72% (14.09.2022, 12:39)



XETRA-Aktienkurs ABOUT YOU-Aktie:

6,25 EUR -5,02% (14.09.2022, 12:31)



ISIN ABOUT YOU-Aktie:

DE000A3CNK42



WKN ABOUT YOU-Aktie:

A3CNK4



Ticker-Symbol ABOUT YOU-Aktie:

YOU



Kurzprofil ABOUT YOU Holding SE:



ABOUT YOU (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) gehört zu den größten digitalen Modeplattformen in Europa. Das Fashion- und Technologieunternehmen bietet Kunden Mode (Damen, Herren, Kinder) aus einem Sortiment von mehr als 2.000 Marken und hat sich zum Ziel gesetzt, das klassische Shopping zu digitalisieren, indem es ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone oder mobilen Endgerät ermöglicht. (14.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ABOUT YOU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Onlinemodehändlers ABOUT YOU Holding SE (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) unter die Lupe.ABOUT YOU senke seine Erwartungen für das Umsatz- und Gewinnwachstum im laufenden Geschäftsjahr. Mit der Inflation habe sich die Kauflust der Kunden stark eingetrübt. Der SDAX-Titel setze seine enttäuschende Performance fort und markiere am Mittwochmorgen ein neues Rekordtief.Das Unternehmen erwarte künftig nur noch ein Umsatzwachstum in einer Spanne von 10 bis 20 Prozent auf 1,9 bis 2,0 Mrd. Euro. Eigentlich habe ABOUT YOU ein deutlich stärkeres Wachstum von 25 bis 35 Prozent prognostiziert. Das bereinigte EBITDA werde voraussichtlich auf minus 140 bis minus 120 Mio. Euro sinken. Geplant seien minus 70 bis minus 50 Mio. Euro gewesen.Im zweiten Quartal 2022/2023 rechne der Konzern mit einem Umsatzanstieg zwischen 4,9 und 12,5 Prozent auf 415 bis 445 Mio. Euro. Das bereinigte EBITDA solle bei minus 55 bis minus 40 Mio. Euro liegen. In der zweiten Jahreshälfte könnte es sich jedoch leicht verbessern, denn dann nahe die höherpreisige Herbst/Winter-Saison. Die Profitabilität bleibe aber weiter angespannt.Das Chartbild der ABOUT YOU-Aktie spreche eine eindeutige Sprache: Finger weg! Der Boom während Corona sei Geschichte. Die heruntergeschraubte Prognose dürfte den Kurs zusätzlich belasten, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link