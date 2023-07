Tradegate-Aktienkurs ABOUT YOU-Aktie:

6,345 EUR -1,01% (20.07.2023, 14:56)



XETRA-Aktienkurs ABOUT YOU-Aktie:

6,335 EUR -1,25% (20.07.2023, 14:39)



ISIN ABOUT YOU-Aktie:

DE000A3CNK42



WKN ABOUT YOU-Aktie:

A3CNK4



Ticker-Symbol ABOUT YOU-Aktie:

YOU



Kurzprofil ABOUT YOU Holding SE:



ABOUT YOU (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) gehört zu den größten digitalen Modeplattformen in Europa. Das Fashion- und Technologieunternehmen bietet Kunden Mode (Damen, Herren, Kinder) aus einem Sortiment von mehr als 2.000 Marken und hat sich zum Ziel gesetzt, das klassische Shopping zu digitalisieren, indem es ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone oder mobilen Endgerät ermöglicht. (20.07.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ABOUT YOU: Kursexplosion nach Zahlen - AktienanalyseDer Online-Modehändler ABOUT YOU (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) hat im ersten Geschäftsquartal (per Ende Mai) ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 4,2 Mio. Euro erzielt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Vorjahreszeitraum habe das Unternehmen noch ein Betriebsverlust von 28,8 Mio. Euro eingefahren. Allerdings habe der Konzern verschiedene Sonderfaktoren bereinigt, ohne die diese Zahlen sicherlich nicht möglich gewesen wären. Hinzugekommen seien Sparmaßnahmen. Vor allem für Verwaltung und Marketing sei in den vergangenen Monaten weniger Geld ausgegeben worden, habe es geheißen. Eine Überraschung sei es trotzdem gewesen: Eigentlich hätten Analysten im ersten Quartal des Jahres im Schnitt einen operativen Verlust von 16 Mio. Euro erwartet. Auch Short-Seller seien offensichtlich auf dem falschen Fuß erwischt worden - anders sei der Kurssprung um 36 Prozent nach den Zahlen wohl nicht zu erklären.Analysten wie Emily Johnson von der britischen Investmentbank Barclays würden zur Vorsicht mahnen: Die Ergebnisse seien zwar ganz hilfreich gewesen, weil der Modehändler Profitabilität unter Beweis gestellt habe, so die Expertin. Aus dem Schneider sei man aber nicht. Nun müsse das Wachstum angekurbelt werden, und man müsse dabei auch profitabel wachsen. Im ersten Geschäftsquartal habe sich der Umsatz infolge der getrübten Konsumlaune kaum verbessert und mit rund 507 Mio. Euro nahezu auf dem Vorjahresniveau stagniert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ABOUT YOU-Aktie: