Tradegate-Aktienkurs ABOUT YOU-Aktie:

5,20 EU -3,53% (22.09.2022, 14:06)



XETRA-Aktienkurs ABOUT YOU-Aktie:

5,16 EUR -3,19% (22.09.2022, 13:47)



ISIN ABOUT YOU-Aktie:

DE000A3CNK42



WKN ABOUT YOU-Aktie:

A3CNK4



Ticker-Symbol ABOUT YOU-Aktie:

YOU



Kurzprofil ABOUT YOU Holding SE:



ABOUT YOU (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) gehört zu den größten digitalen Modeplattformen in Europa. Das Fashion- und Technologieunternehmen bietet Kunden Mode (Damen, Herren, Kinder) aus einem Sortiment von mehr als 2.000 Marken und hat sich zum Ziel gesetzt, das klassische Shopping zu digitalisieren, indem es ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone oder mobilen Endgerät ermöglicht. (22.09.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ABOUT YOU: Immer tiefer - AktienanalyseDer Onlinemodehändler ABOUT YOU (ISIN: DE000A3CNK42, WKN: A3CNK4, Ticker-Symbol: YOU) habe seine Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr deutlich zurückgenommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Angesichts der Kaufzurückhaltung infolge der Inflation und der Eintrübung der Konjunktur erwarte das Unternehmen nur noch ein Umsatzwachstum in einer Spanne von 10 bis 20 Prozent auf 1,905 bis 2,078 Mrd. Euro. Zuvor habe ABOUT YOU ein Plus von 25 bis 35 Prozent auf 2,165 bis 2,338 Mrd. Euro in Aussicht gestellt. Zudem würden sich die Verluste wohl noch stärker ausweiten als bisher angenommen. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) werde nun ein Minus zwischen 140 und 120 Mio. Euro angepeilt statt minus 70 bis minus 50 Mio. Euro. Die Marge werde demnach nicht bei minus 3,2 bis minus 2,1 Prozent, sondern bei minus 7,3 bis minus 5,8 Prozent liegen.Zwar gebe sich Co-CEO Tarek Müller weiter zuversichtlich, den Break-even auf Basis des bereinigten EBITDA auf Konzernebene im Geschäftsjahr 2023/2024 wie geplant zu erreichen - und habe in diesem Zusammenhang betont, dass man die Kostenstruktur aktuell an das Marktumfeld anpasse. Anleger scheinen davon allerdings nicht überzeugt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Die ABOUT YOU-Aktie habe auf Monatssicht weitere 27 Prozent verloren, womit sich das Jahresminus mittlerweile auf gut 74 Prozent aufsummiere. Ein verlockendes Niveau, glaube man den Analysten. Deren durchschnittliches Kursziel liege inzwischen fast 140 Prozent über dem aktuellen Stand. Solange sich das Papier aber in einem intakten Abwärtstrend befindet, ist weiterhin Vorsicht geboten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 37/2022)Börsenplätze ABOUT YOU-Aktie: