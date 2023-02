Börsenplätze ABB-Aktie:



Kurzprofil ABB Ltd.:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Exchange-Symbol: ABBN, NASDAQ OTC-Symbol: ABLZF) ist ein führendes Engineering-Unternehmen, das weltweit die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und ermöglicht so neue Höchstleistungen. ABB blickt auf eine erfolgreiche Geschichte von mehr als 130 Jahren zurück. (02.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von ABB Ltd. (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Exchange-Symbol: ABBN, NASDAQ OTC-Symbol: ABLZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld würden sich die großen Industriekonglomerate Siemens und ABB am Donnerstag schwach zeigen. ABB habe mit den Zahlen nicht überzeugt und notiere rund vier Prozent im Minus. Siemens bekomme den Gegenwind ebenfalls zu spüren, notiere als einer der schwächsten DAX -Werte aber lediglich unverändert.ABB sei im Schlussquartal 2022 gewachsen und habe seine Profitabilität verbessert. Die Schweizer hätten allerdings weniger Aufträge erhalten. Der Auftragseingang von Oktober bis Dezember sei konkret um acht Prozent auf 7,62 Milliarden Dollar zurückgegangen, wie der Hersteller von Industrierobotern, E-Auto-Ladestationen oder Automationslösungen am Donnerstag mitgeteilt habe. Bestimmte Teile des kurzzyklischen Geschäfts hätten aufgrund des normalisierten Bestellverhaltens von Kunden nachgegeben, heiße es zum Rückgang.Auf vergleichbarer Basis, also bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte wie etwa die Accelleron-Verselbständigung, habe sich allerdings ein Plus von zwei Prozent ergeben. Der vergleichbare Umsatz habe hingegen um 16 Prozent auf 7,82 Milliarden Dollar deutlicher zugelegt. Dies habe auch zu einer höheren Profitabilität geführt. Die EBITA-Marge habe sich um 1,7 Prozentpunkte auf 14,8 Prozent erhöht.Beim Reingewinn ergebe sich ein anderes Bild. Mit 1,13 Milliarden Dollar habe dieser noch etwas weniger als die Hälfte des Vorjahres erreicht. Damals sei allerdings der Verkauf der Division Mechanical Power Transmission (Dodge) noch ins Gewicht gefallen.Die schwache Auftragslage drücke bei ABB auf die Stimmung. Allerdings habe die Vergleichbarkeit nach dem Umbau beider Konzerne in den vergangenen Jahren abgenommen. Mit den Zahlen in der kommenden Woche, am 9. Februar, müsse Siemens nun selbst liefern, damit der Ausbruch aus der jüngsten Konsolidierung gelingt. Anleger bleiben dabei, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.02.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link