SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

41,81 CHF -0,31% (25.03.2024, 17:31)



ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie:

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABJ



SIX Swiss Exchange-Symbol ABB-Aktie:

ABBN



NASDAQ OTC-Symbol ABB-Aktie:

ABLZF



Kurzprofil ABB Ltd.:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Exchange-Symbol: ABBN, NASDAQ OTC-Symbol: ABLZF) ist ein führendes Engineering-Unternehmen, das weltweit die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und ermöglicht so neue Höchstleistungen. ABB blickt auf eine erfolgreiche Geschichte von mehr als 130 Jahren zurück. (25.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von ABB Ltd. (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) unter die Lupe.ABB sei immer günstig bewertet gewesen und habe mit einer soliden Dividendenrendite aufwarten können. Der Schweizer Konzern sei nicht nur wegen seiner Ladestationen für Elektroautos interessant, sondern mische auch im spannenden Roboter-Geschäft mit. Die ABB-Aktie sei mittlerweile kein Schnäppchen, aber kaufenswert, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.03.2024)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link L&S-Aktienkurs ABB-Aktie:42,63 EUR -2,76% (25.03.2024, 17:34)