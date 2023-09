SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

33,38 CHF +0,21% (04.09.2023, 16:46)



ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie:

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABJ



SIX Swiss Exchange-Symbol ABB-Aktie:

ABBN



NASDAQ OTC-Symbol ABB-Aktie:

ABLZF



Kurzprofil ABB Ltd.:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Exchange-Symbol: ABBN, NASDAQ OTC-Symbol: ABLZF) ist ein führendes Engineering-Unternehmen, das weltweit die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und ermöglicht so neue Höchstleistungen. ABB blickt auf eine erfolgreiche Geschichte von mehr als 130 Jahren zurück. (04.09.2023/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Nicholas Green, Aktienanalyst von Sanford C. Bernstein & Co, stuft die Aktie des Elektrotechnikkonzerns ABB Ltd. (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) von "outperform" auf "market perform" herab, mit einem Kursziel von CHF 35 statt CHF 34.Der Analyst habe drei europäische Investitionsgüteraktien herab- und zwei heraufgestuft. Green empfehle den Kauf von Elektro-, Automatisierungs- und Softwarewerten sowie von "großen Bewertungsunterbrechungen", die mit Maschinenwerten finanziert würden. In der zweiten Hälfte des Jahres 2023 werde es zu einer "Mini-Nachfragekorrektur und schwierigen Vergleichszahlen" kommen, so dass eine "kristallklare Wachstumserzählung erforderlich sei, um eine Outperformance zu erzielen".Nicholas Green, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, stuft die ABB-Aktie von "outperform" auf "market perform" herunter. (Analyse vom 04.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link L&S-Aktienkurs ABB-Aktie:34,96 EUR +0,89% (04.09.2023, 17:01)