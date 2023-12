Bereits mehr als die Hälfte unserer Photovoltaik-Standorte speisen ihren erneuerbaren Strom ins chilenische Stromnetz ein.

Im Fokus der Mittelverwendung steht die Standortentwicklung und Technologie-Integration in Chile in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik und Grün-Wasserstoff-/Grün-Ammoniak.

anleihencheck.de: Die jährliche feste Verzinsung der neuen Anleihe mit 8% ist recht attraktiv. Welche Sicherheit bieten Sie für Anleger?



Kantner: Unser Green Bond ist besichert. Dazu werden 100% der Dividendenansprüche der Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die sämtliche Standorte in Chile hält, an den Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger erstrangig verpfändet. Zusätzlich zur Besicherung sehen die Anleihebedingungen als besondere Schutzrechte für die Investoren eine Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung und Verfügungsbeschränkung sowie ein Sonderkündigungsrecht für die Anleger bei einem Drittverzug vor.



anleihencheck.de: Wie sehen die mittel- und langfristigen Planungen von AustriaEnergy International aus? Welche Ziele sollen in den kommenden Jahren erreicht werden?



Kantner: Wir wollen unsere bereits starke Marktposition in Chile weiter ausbauen. Dazu werden wir mit weiterem Eigenkapital sowie den finanziellen Mitteln aus unserem besicherten Green Bond unsere umfassende Pipeline konsequent umsetzen und sukzessive weiter ausbauen. Grundsätzlich können wir uns auch eine gezielte Expansion in benachbarte lateinamerikanische Länder wie Kolumbien oder Peru vorstellen, wenn sie unsere hohen Kriterien hinsichtlich Planungssicherheit und ESG-Standards erfüllen. Kurz- und mittelfristig konzentrieren wir uns jedoch erst einmal darauf, das Marktpotenzial in Chile konsequent auszuschöpfen.



anleihencheck.de: Die politischen Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien haben sich zuletzt zwar weiter verbessert. Nichtsdestotrotz stehen zahlreiche Unternehmen aus der Wind- und Solarbranche derzeit unter Druck. Macht sich das auch im Geschäft Ihres Unternehmens bemerkbar?



Kantner: Unsicherheiten in der eigene Brache sind nie gut. Man muss jedoch unterscheiden, wo dieser "Druck" herrührt. Wir sehen die Rahmenbedingungen in unserem Fokusmarkt Chile weiterhin als sehr attraktiv an: ein rechtssicherer Rahmen, wirtschaftliche Stabilität, umfassende Sonnenstunden und Windkapazitäten in vielen Regionen des Landes sowie ambitionierte Klimaziele, die bis dato mehr als erfüllt wurden. Das Potenzial für erneuerbare Energieträger liegt in Chile bei etwa dem Siebzigfachen der heutigen installierten Stromleistung. Zudem soll bis 2040 die Energieerzeugung zu 100% CO2-frei erfolgen. Bei all dem will Chile bis dahin auch zu den drei größten Wasserstoff-Exporteuren der Welt gehören. Chile, ein OECD-Land, nimmt Platz 14 der weltweit attraktivsten Märkte für Investitionen in Energieprojekte und einen weltweit führenden Platz im Bereich Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak ein.



anleihencheck.de: Es gibt Studien und Meinungen der Experten, die bezweifeln, dass der grüne Wasserstoff Erfolg haben wird. Wie können Sie eventuelle Sorgen der Anleger hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells von AustriaEnergy International zerstreuen?



Kantner: Grün-Wasserstoff und Grün-Ammoniak bieten zum ersten Mal die Möglichkeit, erneuerbare Energien im großen Stil zu speichern und zu transportieren. Ohne eine derartige Speichermöglichkeit wird es keinen erfolgreichen Umstieg auf erneuerbare Energien und kein Erreichen der Pariser Klimaziele geben. Aktuell ist diese Speicher- und Transportmöglichkeit die einzige, die es weltweit gibt.



Und was das Thema Studien betrifft: Laut einer neuen Studie von Forschern der Harvard Business School und der Universität Mannheim ist Wasserstoff in der Lage, die globale Energiewende zu beschleunigen, da die Industrie eine steile Lernkurve aufweist und Wege findet, das Gas effizienter und kostengünstiger zu produzieren. Die großflächige Einführung von Wasserstoff hänge jedoch nach allgemeiner Auffassung von einer erheblichen Kostensenkung bei Power-to-Gas-Technologien ab. Auf der Grundlage globaler Beobachtungen der installierten Power-to-Gas-Systeme berechnen die Autoren, dass die Lebenszykluskosten für die Erzeugung von sauberem Wasserstoff von aktuell etwa drei bis fünf US-Dollar bis zum Jahr 2030 um 1,6 bis 1,9 US-Dollar pro Kilogramm fallen werden. Laut einem der Autoren werden Kostensenkungen erreicht, sobald die Technologie eingesetzt wird. Zudem gibt es mit Senkung der Kosten mehr Anwendungsmöglichkeiten, weil sie finanziell attraktiv werden, was wiederum zu mehr Einsatz und Kostensenkung führt. Dieser Erfolgszyklus kann ein Game-Changer sein - eine Meinung, die wir uneingeschränkt teilen.



anleihencheck.de: Warum ist der 8,00% Green Bond 2023/2028 Ihrer Meinung nach ein gutes Investment für Anleger?



Kantner: Mit unserer Debüt-Anleihe bieten wir ein attraktives Gesamtpaket an. Interessierte Anleger können einen besicherten Green Bond zeichnen, der über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Zinssatz von 8% p.a. ausgestattet ist - dies vor dem Hintergrund aktuell rückläufiger Zinsen. Wer sich für eine Zeichnung entscheidet, setzt auf einen der Pioniere in Chile in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik und Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak. Seit unserem Markteintritt in Chile 2013 haben wir uns einen erfolgreichen Track-Record von knapp 1 Gigawatt aufgebaut. Aktuell umfasst unsere Pipeline Standorte mit einer Zielkapazität von rund 9 Gigawatt, für die wir uns bereits geeignete Grundstücke durch Pachtverträge über mehr als 50 Jahre gesichert haben. Daraus planen wir, bis Ende 2027 einen potenziellen anteiligen Umsatz von 150 Mio. US-Dollar zu erwirtschaften. Mit Blick auf die Rendite können wir darauf verweisen, dass wir beim Verkauf unserer bisherigen Wind- und Photovoltaikstandorte im Durchschnitt ein Multiple vom 2,7-Fachen der Entwicklungskosten exklusive Finanzierungskosten erzielt hatten.



anleihencheck.de: Vielen Dank für das Interview, Herr Kantner. (13.12.2023/ac/a/m



Hinweis: Den Wertpapierprospekt zum neuen Green Bond 2023/2028 können Sie hier einsehen.







